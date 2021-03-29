В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошёл сбой

В понедельник, 29 марта, российские и белорусские пользователи сообщили о сбое в работе сервиса «Яндекс.Музыка». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 12:21 мск было зафиксировано 353 жалобы. Спустя примерно полчаса их было уже более тысячи. При этом, по данным Downdetector, 87% пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, 8% претензий были связаны с работой сайта.
В компании «Яндекс» наличие неполадок на сервисе подтвердили.
«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису «Яндекс.Музыка». Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в пресс-службе «Яндекса» в комментарии РИА Новости.
Ранее «Фонтанка» писала о сбоях в работе мобильного приложения Сбербанка. Проблемы с ним были зафиксированы с утра 29 марта.