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Сбербанк решил проблему с мобильным приложением, на работу которого жаловались клиенты

В Сбербанке устранили сбой в работе приложения

Наличные у кассы искать не требуется — техническую неисправность, которая мешала клиентам Сбербанка в Москве и Петербурге производить оплату 29 марта, устранили.

«Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи начали сообщать о проблемах около половины десятого утра. Через полчаса портал зафиксировал более трёх с половиной тысяч жалоб. Большинству не удавалось войти в приложение, в соцсетях жаловались, что не проходит оплата. С проблемами столкнулись, в частности, жители Москвы и Петербурга.

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