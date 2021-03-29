В Петербурге за гибель гостей на свадьбе в Zeppelin расплатится гостиница. Родные отсудили шесть миллионов

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 марта, родные погибших подали исковое заявление о компенсации вреда к АО «Гостиница "Советская"» (бренд — «Азимут отель Санкт-Петербург»). Общество является собственником здания на углу набережной Фонтанки и Лермонтовского проспекта, последний этаж которого арендован под ресторан.

Ленинский райсуд Петербурга взыскал компенсацию за гибель двоих посетителей «Цеппелина» в отеле «Азимут». Смертью гостей закончилась свадьба на видовой террасе, которую устроили на запрещённой к эксплуатации крыше.

Вечером 20 октября 2018 года там праздновали свадьбу. Друзья жениха, Алексей Скулин и Андрей Пузырев, толкаясь на террасе ресторана, пробили заграждение из оргстекла, упали и погибли на месте.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании небезопасных услуг, в ходе расследования выяснилось, что документально террасы на здании гостиницы не существует — это просто неэксплуатируемая кровля, без проектных и конструкторских решений по её обустройству, и относится она к общему имуществу нежилого здания. Обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние и эксплуатацию элементов ложится на собственника.

Результаты строительно-технической экспертизы это подтвердили. При этом эксперт уточнил, что ограждение летней террасы, которое не удержало гостей, само по себе требованиям ГОСТа соответствует, но на не предназначенной для эксплуатации крыше оно могло быть разве что элементом дизайна.

Гендиректор петербургского «Азимута» в разговоре с «Фонтанкой» возможную причастность топ-менеджмента гостиницы «Советская» к несчастному случаю отрицал. По словам Михаила Веричева, сдавая помещения в аренду под ресторан, собственник разъяснял, что терраса может быть использована для хознужд, но не для доступа гостей и деятельности заведения.