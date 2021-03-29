Запрос на перемены. Что предлагают Петербургу участники конкурса «Новых людей»

Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева, председатель партии Алексей Нечаев, блогер Давид Манукян

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Новые идеи Познакомиться с участниками конкурса приехал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев — сам, кстати, отец пятерых детей.

Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Все логично: политическое движение делает ставку на перемены и развитие, значит, нужно идти не в эфир федеральных каналов, а в соцсети. Там общаются те, кто на эти перемены способен. К ним-то партия и обратилась через паблики: предлагайте, как улучить жизнь в вашем городе, регионе и стране. Лучшие идеи воплотим вместе. Большинство заявок поступило от людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Марафон идей» в Петербурге в цифрах Более 15 тысяч заявок по всей России

заявок по всей России Более 1 тысячи инициатив из Петербурга и Ленобласти

инициатив из Петербурга и Ленобласти Призовой фонд в регионе — 300 000 рублей Жюри: председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Давид Манукян, руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева, специалист по кибербезопасности Андрей Сембаев, телеведущая Жаклин Олейник

Темы инициатив: социальная сфера, образование, творчество, благоустройство



Лучшие идеи войдут в партийную программу, а их авторы — в число экспертов «Новых людей»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Специалист по кибербезопасности Андрей Сембаев Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Блогер Давид Манукян Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Телеведущая Жаклин Олейник Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кино, пробежки и политика

Петербургские участники включились в проект настолько активно, что уступили по количеству заявок только Москве. Эксперты решили не отбирать только 10 лучших инициатив, как в других городах, и допустили до финала сразу 15 человек. Каждому финалисту дали 90 секунд на презентацию и попросили сказать о главном: как инициативу реализовать и на что уйдут призовые деньги.

«В зале очень взрослые, умные люди. В жюри тоже люди ничего. Не надо говорить о пользе для общества — расскажите лучше, как вы это сделаете», — мотивировал к лаконичности Алексей Нечаев.



И они справились: без лишних предисловий, по-деловому представили себя и свои планы. А у некоторых, оказывается, уже и команда есть, которая рвется в бой и «готова на все», чтобы проявить себя и быть полезной кому-то.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Предложения «Марафона идей» в Петербурге:

«Политическая кухня»: Youtube-канал / подкаст/ группа «ВКонтакте», куда приходят политики и готовят еду. А заодно рассказывают о сложном просто. «История в картинах»: чем разрисовывать стены домов граффити, лучше открыть для льющегося через край творчества площадку в Instagram. Приходить на страничку ценители будут через QR-коды, размещенные по городу. «Кинопространство»: независимая студия с худсоветом, где будут снимать по-настоящему хорошее кино. «Бегущий Кудрово»: организация ежедневных массовых пробежек в крупном спальном районе. «Аллея-Ботанический сад в Московском районе»: озеленение новых улиц, возведенных на месте бывших промзон. «Эффект бабочки»: курсы финансовой и правовой грамотности для учеников старшей школы, а также «уроки жизни» — о поиске себя в этом мире.



Перед объявлением победителя к финалистам обратилась Ксения Горячева:

«Дорогие друзья, очень хочется, чтобы вы знали: ваши идеи реализуемы. Приходите к нам, все будем планировать. Поможем вам активом, организационно, другими ресурсами, которые у нас есть. Не расстраивайтесь, если вы сейчас не окажетесь на этой сцене среди победителей. Ни один проект не останется без внимания».

Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Лучшие идеи

Жюри взяло тайм-аут минут на 15. Пока участники общались, знакомились и переводили дух после выступлений, организаторам предстояло определить, кто же получит деньги на реализацию своих задумок. В итоге призовой фонд разделили на сертификаты по 50, 100 и 150 тысяч.

1 место получила 18-летняя Елена Леонова с проектом «Котопес». Студентка СПбГУ и ее команда волонтеров мечтают провести выставку-фестиваль животных из приютов, чтобы раздать кошек и собак по домам. Говорят, эта идея особенно понравилась блогеру Даве (Давиду Манукяну), вошедшему в состав жюри.



Елена Леонова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фестиваль я придумала несколько лет назад, когда начала ходить в приюты. Бывая там, я поняла, что, к сожалению, там физически не могут уделять столько времени животным, сколько требуется. Настоящие любовь и забота возможны только в семье. Выигранные деньги мы потратим на аренду площадки и трансфер животных. Надеюсь, что сможем помочь приютам», —рассказала «Фонтанке» победительница.



2 место досталось Юлии Параховник из Дружной Горки под Гатчиной, которая открыла в поселке «Академию старшего поколения». Цель — поддержать пожилых людей, помочь им адаптироваться к изменениям в мире.



Юлия Параховник Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Мы работаем уже полгода, — поделилась опытом жительница Ленобласти. — Администрация Дружной Горки бесплатно предоставила прекрасное помещение в доме культуры. Все, что могу, реализую своими силами: недорогие экскурсии, творческие вечера, мастер-классы. Но недавно пенсионеры попросили уроки компьютерной грамотности. Я загорелась этой идеей и разработала для них курс. Теперь нужно купить компьютеры и проектор».

Сертификат на 50 000 рублей вручили обладательнице 3 места Алине Дегтянниковой. «Город просыпается» — так девушка назвала онлайн-марафон «ВКонтакте», где 18–30-летние могут знакомиться, придумывать совместные акции и воплощать их. Площадка в сети уже создана, и даже гимн свой есть, но ребята мечтают выйти в оффлайн и провести образовательные интенсивы.



Алина Дегтянникова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Время перемен

«Новые люди» не скрывают, что довольны результатами первого федерального проекта.



«У марафона очень высокая отдача, — подвел итоги лидер партии Алексей Нечаев. — Это показывает, что в Петербурге есть огромный запрос на перемены, на то, чтобы быть услышанным. Надо давать людям шанс: у нас в стране и так много решают за человека. Как показали наши участники, авторы инициатив — большие реалисты. Можно и смелее быть, нам вообще всем нужно побольше смелости».



Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Следующий проект партии еще ярче: это реалити-шоу «Дебаты Кандидаты», которое планируется транслировать в YouTube и Instagram. Участники поселятся в одном доме и будут проходить испытания. 30 человек поборются за 30 млн рублей на реализацию своих проектов. Некоторые из них смогут стать кандидатами в депутаты Госдумы от «Новых людей» на выборах в сентябре 2021 года.

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