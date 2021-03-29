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Запрос на перемены. Что предлагают Петербургу участники конкурса «Новых людей»

Молодые люди наполнили 25 марта петербургское пространство LoftHall. Девушки в ярких пиджаках и парни в модных кроссовках пришли сюда, чтобы узнать, кто предложил лучшие идеи по изменению жизни в Петербурге и Ленинградской области. Они — участники проекта «Марафон идей».

Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева,&nbsp;председатель партии Алексей Нечаев,&nbsp;&nbsp;блогер Давид Манукян<br>
Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева, председатель партии Алексей Нечаев,  блогер Давид Манукян
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Новые идеи

Познакомиться с участниками конкурса приехал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев — сам, кстати, отец пятерых детей.

Алексей Нечаев,&nbsp;председатель партии «Новые люди»
Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Все логично: политическое движение делает ставку на перемены и развитие, значит, нужно идти не в эфир федеральных каналов, а в соцсети. Там общаются те, кто на эти перемены способен. К ним-то партия и обратилась через паблики: предлагайте, как улучить жизнь в вашем городе, регионе и стране. Лучшие идеи воплотим вместе. Большинство заявок поступило от людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Марафон идей» в Петербурге в цифрах

  • Более 15 тысяч заявок по всей России
  • Более 1 тысячи инициатив из Петербурга и Ленобласти
  • Призовой фонд в регионе — 300 000 рублей
  • Жюри: председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Давид Манукян, руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева, специалист по кибербезопасности Андрей Сембаев, телеведущая Жаклин Олейник

  • Темы инициатив: социальная сфера, образование, творчество, благоустройство

  • Лучшие идеи войдут в партийную программу, а их авторы — в число экспертов «Новых людей»
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Кино, пробежки и политика

Петербургские участники включились в проект настолько активно, что уступили по количеству заявок только Москве. Эксперты решили не отбирать только 10 лучших инициатив, как в других городах, и допустили до финала сразу 15 человек. Каждому финалисту дали 90 секунд на презентацию и попросили сказать о главном: как инициативу реализовать и на что уйдут призовые деньги.

«В зале очень взрослые, умные люди. В жюри тоже люди ничего. Не надо говорить о пользе для общества — расскажите лучше, как вы это сделаете», — мотивировал к лаконичности Алексей Нечаев.

И они справились: без лишних предисловий, по-деловому представили себя и свои планы. А у некоторых, оказывается, уже и команда есть, которая рвется в бой и «готова на все», чтобы проявить себя и быть полезной кому-то.

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Предложения «Марафона идей» в Петербурге:

«Политическая кухня»: Youtube-канал / подкаст/ группа «ВКонтакте», куда приходят политики и готовят еду. А заодно рассказывают о сложном просто.

«История в картинах»: чем разрисовывать стены домов граффити, лучше открыть для льющегося через край творчества площадку в Instagram. Приходить на страничку ценители будут через QR-коды, размещенные по городу.

«Кинопространство»: независимая студия с худсоветом, где будут снимать по-настоящему хорошее кино. «Бегущий Кудрово»: организация ежедневных массовых пробежек в крупном спальном районе.

«Аллея-Ботанический сад в Московском районе»: озеленение новых улиц, возведенных на месте бывших промзон.

«Эффект бабочки»: курсы финансовой и правовой грамотности для учеников старшей школы, а также «уроки жизни» — о поиске себя в этом мире.

Перед объявлением победителя к финалистам обратилась Ксения Горячева:

«Дорогие друзья, очень хочется, чтобы вы знали: ваши идеи реализуемы. Приходите к нам, все будем планировать. Поможем вам активом, организационно, другими ресурсами, которые у нас есть. Не расстраивайтесь, если вы сейчас не окажетесь на этой сцене среди победителей. Ни один проект не останется без внимания».

Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева
Руководитель петербургского штаба партии Ксения ГорячеваФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Лучшие идеи

Жюри взяло тайм-аут минут на 15. Пока участники общались, знакомились и переводили дух после выступлений, организаторам предстояло определить, кто же получит деньги на реализацию своих задумок. В итоге призовой фонд разделили на сертификаты по 50, 100 и 150 тысяч.

1 место получила 18-летняя Елена Леонова с проектом «Котопес». Студентка СПбГУ и ее команда волонтеров мечтают провести выставку-фестиваль животных из приютов, чтобы раздать кошек и собак по домам. Говорят, эта идея особенно понравилась блогеру Даве (Давиду Манукяну), вошедшему в состав жюри.

Елена Леонова
Елена ЛеоноваФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Фестиваль я придумала несколько лет назад, когда начала ходить в приюты. Бывая там, я поняла, что, к сожалению, там физически не могут уделять столько времени животным, сколько требуется. Настоящие любовь и забота возможны только в семье. Выигранные деньги мы потратим на аренду площадки и трансфер животных. Надеюсь, что сможем помочь приютам», —рассказала «Фонтанке» победительница.

2 место досталось Юлии Параховник из Дружной Горки под Гатчиной, которая открыла в поселке «Академию старшего поколения». Цель — поддержать пожилых людей, помочь им адаптироваться к изменениям в мире.

Юлия Параховник
Юлия ПараховникФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Мы работаем уже полгода, — поделилась опытом жительница Ленобласти. — Администрация Дружной Горки бесплатно предоставила прекрасное помещение в доме культуры. Все, что могу, реализую своими силами: недорогие экскурсии, творческие вечера, мастер-классы. Но недавно пенсионеры попросили уроки компьютерной грамотности. Я загорелась этой идеей и разработала для них курс. Теперь нужно купить компьютеры и проектор».

Сертификат на 50 000 рублей вручили обладательнице 3 места Алине Дегтянниковой. «Город просыпается» — так девушка назвала онлайн-марафон «ВКонтакте», где 18–30-летние могут знакомиться, придумывать совместные акции и воплощать их. Площадка в сети уже создана, и даже гимн свой есть, но ребята мечтают выйти в оффлайн и провести образовательные интенсивы.

Алина Дегтянникова
Алина ДегтянниковаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Время перемен

«Новые люди» не скрывают, что довольны результатами первого федерального проекта.

«У марафона очень высокая отдача, — подвел итоги лидер партии Алексей Нечаев. — Это показывает, что в Петербурге есть огромный запрос на перемены, на то, чтобы быть услышанным. Надо давать людям шанс: у нас в стране и так много решают за человека. Как показали наши участники, авторы инициатив — большие реалисты. Можно и смелее быть, нам вообще всем нужно побольше смелости».

Алексей Нечаев,&nbsp;председатель партии «Новые люди»
Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Следующий проект партии еще ярче: это реалити-шоу «Дебаты Кандидаты», которое планируется транслировать в YouTube и Instagram. Участники поселятся в одном доме и будут проходить испытания. 30 человек поборются за 30 млн рублей на реализацию своих проектов. Некоторые из них смогут стать кандидатами в депутаты Госдумы от «Новых людей» на выборах в сентябре 2021 года.

На правах рекламы

Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева,&nbsp;председатель партии Алексей Нечаев,&nbsp;&nbsp;блогер Давид Манукян<br>
Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева, председатель партии Алексей Нечаев,  блогер Давид Манукян
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Алексей Нечаев,&nbsp;председатель партии «Новые люди»
Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева
Руководитель петербургского штаба партии Ксения ГорячеваФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Елена Леонова
Елена ЛеоноваФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Юлия Параховник
Юлия ПараховникФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Алина Дегтянникова
Алина ДегтянниковаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Алексей Нечаев,&nbsp;председатель партии «Новые люди»
Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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