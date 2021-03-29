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Утонувшего рыбака нашли в акватории Финского залива в Петербурге

Тело петербуржца вытащили из воды в районе Сестрорецка

У Дубковского пляжа из воды извлекли пластиковые санки и тело 49-летнего петербуржца.

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, около полуночи накануне сотрудники чрезвычайных служб нашли и вытащили из вод Финского залива мужчину, который ушел под лед во время рыбной ловли. По предварительной информации, о пропаже сына в полицию Курортного района заявила его мать. Она сообщала, что мужчина ушел на залив утром 28 марта и не вернулся. Телефон его был выключен.

Накануне, как писало наше издание, под лед на Неве в районе поселка Усть-Ижора ушел ребенок. Малыша спасли очевидцы.

В Петербурге до середины апреля действует запрет на выход на лед.

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Комментарии (2)

Avs7153
Из анекдота про спасение навернувшегося воднолыжника.
Мужики, это не наш! На нашем водные лыжи были, а на этом - коньки!
Abu-Denis
"В Петербурге до середины апреля действует запрет на выход на лед"

Ура! Через полмесяца законно по льду погуляем!
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