Утонувшего рыбака нашли в акватории Финского залива в Петербурге

У Дубковского пляжа из воды извлекли пластиковые санки и тело 49-летнего петербуржца.



Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, около полуночи накануне сотрудники чрезвычайных служб нашли и вытащили из вод Финского залива мужчину, который ушел под лед во время рыбной ловли. По предварительной информации, о пропаже сына в полицию Курортного района заявила его мать. Она сообщала, что мужчина ушел на залив утром 28 марта и не вернулся. Телефон его был выключен.



Накануне, как писало наше издание, под лед на Неве в районе поселка Усть-Ижора ушел ребенок. Малыша спасли очевидцы.

