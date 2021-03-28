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Ребёнок ушёл под лёд на Неве

На юге Петербурга спасли ребёнка, упавшего в воду

Петербуржцы не допустили гибели ребёнка. Сейчас лёд на реках и озёрах интенсивно разрушается, а люди продолжают выходить на него.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 28 марта в 14:59 поступил вызов в посёлок Усть-Ижора (Колпинский район). У дома 117 по Шлиссельбургскому шоссе под лёд провалился ребёнок. До прибытия МЧС его извлекли из воды очевидцы и отвели греться с соседний дом. На место прибыли подразделения ФПС и МВД, для осмотра ребёнка вызвали бригаду скорой помощи.

По данным ГУ МЧС, в субботу за сутки им поступило 11 заявок о нахождении людей на льду городских рек и водоёмов. Это были и гуляющие горожане (пара таких горе-смельчаков попала на видео «Фонтанки»), и рыбаки. Их всех вернули на берег.

На территории региона наблюдается интенсивное разрушение ледового покрова водоёмов, предупреждает областное ГУ МЧС. Выход на лёд крайне опасен для жизни.

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Комментарии (8)

bluxer
А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?
Я как в детстве посмотрел "Жизнь Клима Самгина", так с тех пор и боюсь выходить на лёд.
kolpankolpan
Слышь дворянин с помойки, никто спасателей не винит. Кроме твоего опуса оскорбляющего всех и вся.
Nafanka
Чё там? Опяяяяяяять виноваты спасатели, что не "подержали за уши над горшком"?! ))) Вот забавно... почему плебс РЕГУЛЯРНО путает спасателей и телохранителей?! Заплати за телохранителя... и приставь ... к себе... к родственникам... к домочадцам... В чём проблема-то?! )))
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