Ребёнок ушёл под лёд на Неве

Петербуржцы не допустили гибели ребёнка. Сейчас лёд на реках и озёрах интенсивно разрушается, а люди продолжают выходить на него.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 28 марта в 14:59 поступил вызов в посёлок Усть-Ижора (Колпинский район). У дома 117 по Шлиссельбургскому шоссе под лёд провалился ребёнок. До прибытия МЧС его извлекли из воды очевидцы и отвели греться с соседний дом. На место прибыли подразделения ФПС и МВД, для осмотра ребёнка вызвали бригаду скорой помощи.

По данным ГУ МЧС, в субботу за сутки им поступило 11 заявок о нахождении людей на льду городских рек и водоёмов. Это были и гуляющие горожане (пара таких горе-смельчаков попала на видео «Фонтанки»), и рыбаки. Их всех вернули на берег.