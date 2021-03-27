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Весенняя Нева приманила компанию бесстрашных петербуржцев. Экстремальную прогулку по тонкому льду засняли изумлённые очевидцы

В Петербурге с Невы сняли несколько прыгавших по льду человек

Бесстрашная компания петербуржцев обратила на себя внимание горожан вечером 27 марта. Группа молодых людей на глазах очевидцев отправилась в экстремальную прогулку по весенней Неве. Гуляющих по тонкому льду вернули на берег спасатели и сотрудники полиции.

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Как рассказал «Фонтанке» читатель, отчаянных приятелей заметили на реке в районе дома № 44 по Октябрьской набережной. Они прыгали на льду и подходили на опасное расстояние к воде. Удивлённые их смелостью жители города вызвали на место экстренные службы. Момент их прибытия попал на видео.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, им действительно поступал такой вызов. Гуляющим рассказали об опасности, а также о том, что выход на лёд запрещён, после чего они самостоятельно покинули акваторию.

В ведомстве также добавили, что в течение дня им поступило 11 заявок о нахождении людей на льду городских рек и водоёмов. Среди тех, кого вернули на берег, были не только рыбаки, но и любители небезопасных прогулок. «В общей сложности спасатели убедили покинуть столь опасное в настоящее время ледовое покрытие более 150 человек. К счастью, несчастных случаев удалось избежать», — рассказали в городском управлении МЧС.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
а штрафануть этих энтеллектуалов?
zorkii
Корюшки в этом году меньше будет
Редиска Здесь
Если взрослые дееспособные люди добровольно гуляют по льду, кому какое дело?
Вот если они не взрослые или не дееспособные - тогда да, и еще надо тогда привлекать родителей или опекунов к ответственности.
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