Бесстрашная компания петербуржцев обратила на себя внимание горожан вечером 27 марта. Группа молодых людей на глазах очевидцев отправилась в экстремальную прогулку по весенней Неве. Гуляющих по тонкому льду вернули на берег спасатели и сотрудники полиции.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, отчаянных приятелей заметили на реке в районе дома № 44 по Октябрьской набережной. Они прыгали на льду и подходили на опасное расстояние к воде. Удивлённые их смелостью жители города вызвали на место экстренные службы. Момент их прибытия попал на видео.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, им действительно поступал такой вызов. Гуляющим рассказали об опасности, а также о том, что выход на лёд запрещён, после чего они самостоятельно покинули акваторию.



В ведомстве также добавили, что в течение дня им поступило 11 заявок о нахождении людей на льду городских рек и водоёмов. Среди тех, кого вернули на берег, были не только рыбаки, но и любители небезопасных прогулок. «В общей сложности спасатели убедили покинуть столь опасное в настоящее время ледовое покрытие более 150 человек. К счастью, несчастных случаев удалось избежать», — рассказали в городском управлении МЧС.