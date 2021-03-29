FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

На Непокорённых накрыли гараж с любителями французского автопрома. Целой там осталась только одна машина

По подозрению в угоне машин французского производства в Петербурге задержаны трое

Похищенный «Рено» вывел полицию на «мастерскую» в Калининском районе Петербурга, где разбирали угнанные автомобили. По версии следствия, пропавшие благодаря их усилиям машины целыми оставались недолго.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, на гараж на проспекте Непокорённых оперативников вывели два похожих заявления от 46-летнего жителя Ленобласти и петербуржца годом младше. Один остался без «Рено Логан» стоимостью в 350 тысяч рублей на Большом Смоленском проспекте, 2, второй лишился близнеца за 150 тысяч на Политехнической, 29.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

«Приехал на работу. Выхожу — машины нет», — рассказывает потерпевший. По его словам, на опознание автомобиля его пригласили уже через два дня.

Мужчине повезло. Его «Рено» нашёлся в целости. Рядом — детали, подсказывающие, что через гараж прошла не только эта машина. Ещё одного «француза» нашли только в виде запчастей и двигателя, рядом с гаражом были закопаны регистрационные знаки, страховое свидетельство и электронный блок управления двигателем.

По подозрению в краже задержаны двое жителей Новгородской области 35 и 55 лет, а также 50-летний петербуржец. Все трое официально безработные. По версии следствия, они продавали машины на запчасти, а после пилили кузов и сдавали его в металлолом. Мастерская, как предполагается, была устроена в арендованном гараже, но арендатор из Новгорода под видео утверждает, что угнанная машина появилась там без его ведома.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

atf
Странные люди, румынские помойки дербанят, приезжие к тому же, итог закономерен. А вот про Лексусы, к примеру, мы такой материал вряд ли увидим.
Boris_93*1
На "пленных" фигурантах какие-то странные "внешние повреждения" , вроде как они подскользнулись ... неоднократно :)
ash364
КАС явно в доле был.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний