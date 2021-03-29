Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, на гараж на проспекте Непокорённых оперативников вывели два похожих заявления от 46-летнего жителя Ленобласти и петербуржца годом младше. Один остался без «Рено Логан» стоимостью в 350 тысяч рублей на Большом Смоленском проспекте, 2, второй лишился близнеца за 150 тысяч на Политехнической, 29.

«Приехал на работу. Выхожу — машины нет», — рассказывает потерпевший. По его словам, на опознание автомобиля его пригласили уже через два дня.



Мужчине повезло. Его «Рено» нашёлся в целости. Рядом — детали, подсказывающие, что через гараж прошла не только эта машина. Ещё одного «француза» нашли только в виде запчастей и двигателя, рядом с гаражом были закопаны регистрационные знаки, страховое свидетельство и электронный блок управления двигателем.



По подозрению в краже задержаны двое жителей Новгородской области 35 и 55 лет, а также 50-летний петербуржец. Все трое официально безработные. По версии следствия, они продавали машины на запчасти, а после пилили кузов и сдавали его в металлолом. Мастерская, как предполагается, была устроена в арендованном гараже, но арендатор из Новгорода под видео утверждает, что угнанная машина появилась там без его ведома.

