«Закрытие клуба «Опера» проходило отлично, жаль, что в два часа ночи ребята в масках все остановили», — поделился впечатлениями один из отдыхавших в заведении. У полиции они несколько иные.

Рейд по петербургским клубам полицейский главк показал 29 марта. Как и чем в ночных заведениях поддерживают градус веселья, проверяли в ночь на воскресенье. Так, около половины третьего ночи правоохранители в сопровождении кинологов и при поддержке спецназа нагрянули в клуб Opera на набережной Обводного канала, где как раз «красиво и с музыкой провожали легенду» и проводили последнюю для клуба вечеринку Dark Carnival.

«Некоторые из посетителей попытались избавиться от находившихся при них запрещённых веществ, сбросив их на пол. Однако это не помогло им остаться незамеченными: 9 человек были доставлены в территориальный отдел полиции и привлечены к административной ответственности за бесконтрольное потребление наркотических средств», — сообщили в ГУ МВД.



Эксперты уже установили, что в пакетиках был синтетический стимулятор. Возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков (228 УК).



Той же ночью сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков наведались в клуб Blank на Арсенальной набережной. В соцсетях потревоженные горожане рассказывали, что им «светили в глаза и проверяли анализы». В заведении отдыхали около трёхсот человек, некоторые из них встретили воскресенье на медосвидетельствовании в спецучреждении.



«Ещё несколько человек были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности», — рассказывают в пресс-службе, уточняя, что в клубе на Арсенальной оперативники нашли два десятка пакетиков и наркотической атрибутики, которые посетители «роняли» при виде силовиков.

