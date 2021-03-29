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Клубную «легенду» на Обводном проводили с полицией и спецназом. Тёмный карнавал закончился уголовным делом

Полиция показала рейд по клубам Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов провели ночь в клубах Калининского и Адмиралтейского районов Петербурга. С вечеринок ушли с посетителями и запрещёнными веществами, потянувшими на уголовное дело.

Рейд по петербургским клубам полицейский главк показал 29 марта. Как и чем в ночных заведениях поддерживают градус веселья, проверяли в ночь на воскресенье. Так, около половины третьего ночи правоохранители в сопровождении кинологов и при поддержке спецназа нагрянули в клуб Opera на набережной Обводного канала, где как раз «красиво и с музыкой провожали легенду» и проводили последнюю для клуба вечеринку Dark Carnival.

«Закрытие клуба «Опера» проходило отлично, жаль, что в два часа ночи ребята в масках все остановили», — поделился впечатлениями один из отдыхавших в заведении. У полиции они несколько иные.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

«Некоторые из посетителей попытались избавиться от находившихся при них запрещённых веществ, сбросив их на пол. Однако это не помогло им остаться незамеченными: 9 человек были доставлены в территориальный отдел полиции и привлечены к административной ответственности за бесконтрольное потребление наркотических средств», — сообщили в ГУ МВД.

Эксперты уже установили, что в пакетиках был синтетический стимулятор. Возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков (228 УК).

Той же ночью сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков наведались в клуб Blank на Арсенальной набережной. В соцсетях потревоженные горожане рассказывали, что им «светили в глаза и проверяли анализы». В заведении отдыхали около трёхсот человек, некоторые из них встретили воскресенье на медосвидетельствовании в спецучреждении.

«Ещё несколько человек были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности», — рассказывают в пресс-службе, уточняя, что в клубе на Арсенальной оперативники нашли два десятка пакетиков и наркотической атрибутики, которые посетители «роняли» при виде силовиков.

О том, как смягчение коронавирусных ограничений отметила золотая молодёжь, читайте в материале «Фонтанки». ОМОН у них тоже был, но не тот.

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Комментарии (9)

260704621
Ну вообще мусора весь отдых обломали, ну словили они 7 человек, а из-за этого стони других не смогли отдыхать. И притом ради этих 7 человек приехали более 50 сотрудников.
aprahka
Днище
Mr_Pu
В видеоролике нет клуба Опера.
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