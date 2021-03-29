Эксперты назвали сроки возобновления навигации по Суэцкому каналу

Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company 29 марта сообщает РИА Новости.



По словам собеседника агентства, значительному успеху операции по снятию судна с мели способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров.



По информации GAC, очереди в Большом Горьком озере в середине канала в настоящий момент ожидают не менее 44 судов, на входах в очереди находится около 300 судов.

