Эксперты назвали сроки возобновления навигации по Суэцкому каналу

Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company 29 марта сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, значительному успеху операции по снятию судна с мели способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров.
По информации GAC, очереди в Большом Горьком озере в середине канала в настоящий момент ожидают не менее 44 судов, на входах в очереди находится около 300 судов.
В свою очередь пресс-служба администрации Суэцкого канала сообщила о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента.
«Фонтанка» писала, что к утру 29 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, удалось частично снять с мели.