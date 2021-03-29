В России предложили ужесточить практику использования кассового оборудования на рынках

Федеральная налоговая служба разработала и направила в Минфин РФ новые версии поправок в КоАП, а также в федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», ужесточающие правила применения контрольно-кассовой техники на рынках. По мнению разработчиков документа, данные нововведения помогут более активно противодействовать теневому обороту. Об этом 29 марта со ссылкой на источники и материалы сообщает РБК.



В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых ККТ может не использоваться на рынке, обязать арендаторов подтверждать наличие такого оборудования перед заключением договора аренды, а компании, управляющие рынками, — постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов. Также предлагается возложить на управляющие компании ответственность за недопуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и позволить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности в виде предупреждения в упрощенном порядке.

