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В России предложили ужесточить практику использования кассового оборудования на рынках

ФНС направила в Минфин поправки, ужесточающие правила применения на рынках контрольно-кассовой техники

Федеральная налоговая служба разработала и направила в Минфин РФ новые версии поправок в КоАП, а также в федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», ужесточающие правила применения контрольно-кассовой техники на рынках. По мнению разработчиков документа, данные нововведения помогут более активно противодействовать теневому обороту. Об этом 29 марта со ссылкой на источники и материалы сообщает РБК.

В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых ККТ может не использоваться на рынке, обязать арендаторов подтверждать наличие такого оборудования перед заключением договора аренды, а компании, управляющие рынками, — постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов. Также предлагается возложить на управляющие компании ответственность за недопуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и позволить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности в виде предупреждения в упрощенном порядке.

По данным агентства, глава ФНС России Даниил Егоров уже представил предложения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта. В материалах к заседанию указано, что практика контроля за деятельностью на рынках «показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли».

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