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Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались от коронавируса

Ревакцинация пожилых людей «Спутником V» показала эффективный результат

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов на «Первом канале» 28 марта рассказал о ревакцинации сотрудников учреждения препаратом «Спутник V». По его словам, иммунные ответы у них хорошие.

«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — сообщил Логунов.

Директор НИЦ Александр Гинцбург ранее указывал, что повторная прививка «Спутником V» может быть эффективнее первичной. По его словам, вторая вакцинация через полгода после первой выявила антительный ответ у 100% добровольцев.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена почти в 60 странах, отмечает «Первый канал».

О своей прививке от COVID-19 28 марта рассказал президент России Владимир Путин. Он название препарата не называет принципиально.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Они бы лучше т-клеточный иммунитет у вакцинированных проверили, а не наличие антител после повторной вакцинации.
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