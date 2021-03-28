Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались от коронавируса

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов на «Первом канале» 28 марта рассказал о ревакцинации сотрудников учреждения препаратом «Спутник V». По его словам, иммунные ответы у них хорошие.
«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — сообщил Логунов.
Директор НИЦ Александр Гинцбург ранее указывал, что повторная прививка «Спутником V» может быть эффективнее первичной. По его словам, вторая вакцинация через полгода после первой выявила антительный ответ у 100% добровольцев.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена почти в 60 странах, отмечает «Первый канал».
О своей прививке от COVID-19 28 марта рассказал президент России Владимир Путин. Он название препарата не называет принципиально.