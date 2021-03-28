ЕС заявил масштабные планы по вакцинам от ковида и большую часть доз обещает передать соседям

Евросоюз рассчитывает к середине июля произвести 420 миллионов доз вакцин от коронавируса, заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
О планах производства Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, рассказал в эфире телеканала LCI 28 марта. «Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет», — цитирует его ТАСС.
«Наша политика состоит в том, чтобы 60% препаратов от коронавируса были распределены между странами ЕС, а остальные 40% направлены соседним государствам», — отметил еврокомиссар.
По его оценке, Европа способна выпускать 100 миллионов доз вакцин в месяц. Так, на следующей неделе во Франции планируется произвести 3 миллиона доз. Сам Бретон уже сделал прививку препаратом BioNTech — Pfizer.
О своей вакцинации от коронавируса 28 марта рассказал и президент России Владимир Путин. Он название препарата не называет принципиально.
Коллективного иммунитета в Европе надеются достичь к осени. Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: консорциума BioNTech — Pfizer, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и фирмы Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson.