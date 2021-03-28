ЕС заявил масштабные планы по вакцинам от ковида и большую часть доз обещает передать соседям

Евросоюз рассчитывает к середине июля произвести 420 миллионов доз вакцин от коронавируса, заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

О планах производства Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, рассказал в эфире телеканала LCI 28 марта. «Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет», — цитирует его ТАСС.

«Наша политика состоит в том, чтобы 60% препаратов от коронавируса были распределены между странами ЕС, а остальные 40% направлены соседним государствам», — отметил еврокомиссар.