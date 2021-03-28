Путин допустил снятие ковидных ограничений в России к концу лета

О масштабном снятии ограничений, введённых в России из-за коронавируса, можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет, заявил президент Владимир Путин. А иммунитет может сформироваться к концу лета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», отвечая на вопрос о предполагаемом времени снятия большинства ограничений.