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Путин допустил снятие ковидных ограничений в России к концу лета

«Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал президент.

О масштабном снятии ограничений, введённых в России из-за коронавируса, можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет, заявил президент Владимир Путин. А иммунитет может сформироваться к концу лета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», отвечая на вопрос о предполагаемом времени снятия большинства ограничений.

«Если [вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — отметил глава государства.

Также в интервью Путин рассказал, как он перенёс прививку от COVID-19, почему не делал её под прицелами камер, а также о тайне препарата.

Российский лидер привился первым компонентом отечественной вакцины 24 марта. Побочных эффектов у него не наблюдалось.

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Комментарии (15)

guess
Эх, продался дед. 70% населения уже получило естественный иммунитет, переболев ковидом.
265095886
Не трогать Путина.Козлы
tochilshik
парада и шествия мертвецов не будет ? или 9 мая вирус временно отступит?
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