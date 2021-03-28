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Грузовик — «близнец» контейнеровоза из Суэцкого канала повторил его «подвиг» на шоссе. Сравните фото

Автомобиль с надписью Evergreen перекрыл дорогу в Китае

Через несколько дней после того, как корабль с надписью Evergreen на борту перекрыл Суэцкий канал, то же самое сделал на дороге грузовик с логотипом Evergreen. Об этом сообщает 28 марта Interestingengineering.

Фотография грузовика загружена в Weibo 27 марта. В комментарии к ней говорится, что ДТП произошло на скоростной автомагистрали в городе Нанкин (это бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы) в 9:55 27 марта. Помимо того факта, что на обеих машинах написано слово Evergreen, есть и другие сверхъестественные сходства, отмечает Mothership. В частности, грузовик и корабль отклонились от курса вправо и остановились под углом примерно 45 градусов. И оба заблокировали движение транспорта позади них.

Прежде чем делать выводы о том, что Evergreen — это компания, которая создаёт хаос, следует отметить, что грузовик Evergreen, скорее всего, не связан с Evergreen Marine Corporation. По данным China Times, Evergreen не имеет бизнеса по продаже трейлеров на материковом Китае, а занимается исключительно морскими перевозками. Evergreen Line — это торговое название, принятое группой из пяти судоходных компаний, в которую входит Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. Evergreen Marine Corp. в настоящее время арендует Ever Given у его японского владельца Shoei Kisen Kaisha. Ни Evergreen Marine Corp., ни ее дочерние компании из Evergreen Line, скорее всего, не имеют прямого отношения к аварии на шоссе.

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Самая большая разница в том, что освободить дорогу от грузовика намного проще, чем Суэцкий канал от судна Ever Given (название не совпадает с надписью на борту). Последняя попытка это сделать окончилась фиаско. Сейчас пробка из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал, видна в 65 километрах от южного входа в канал, передаёт РИА Новости.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть.

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Комментарии (5)

lonesome
Не вижу на грузовике надписи Evergreen. Вижу на контейнере. Журналисты способны понять разницу?
А если этот контейнер на железнодорожную платформу поставят, вы весь поезд припишете Evergreen? Или всю железную дорогу?
265040341
... не статья, а какой-то трэш ..
--- корабль с надписью Evergreen
--- Помимо того факта, что на обеих машинах написано слово Evergreen
--- грузовик и корабль отклонились от курса вправо
--- следует отметить, что грузовик Evergreen
.... и в целом какой-то цветистый бред ни о чём.
hal9000
Евергрин теперь будет как матерное междометие...например Евергрин подери..да пошел ты на эвергрин..
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