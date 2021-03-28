Через несколько дней после того, как корабль с надписью Evergreen на борту перекрыл Суэцкий канал, то же самое сделал на дороге грузовик с логотипом Evergreen. Об этом сообщает 28 марта Interestingengineering.

Фотография грузовика загружена в Weibo 27 марта. В комментарии к ней говорится, что ДТП произошло на скоростной автомагистрали в городе Нанкин (это бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы) в 9:55 27 марта. Помимо того факта, что на обеих машинах написано слово Evergreen, есть и другие сверхъестественные сходства, отмечает Mothership. В частности, грузовик и корабль отклонились от курса вправо и остановились под углом примерно 45 градусов. И оба заблокировали движение транспорта позади них.