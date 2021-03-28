Через несколько дней после того, как корабль с надписью Evergreen на борту перекрыл Суэцкий канал, то же самое сделал на дороге грузовик с логотипом Evergreen. Об этом сообщает 28 марта Interestingengineering.
Фотография грузовика загружена в Weibo 27 марта. В комментарии к ней говорится, что ДТП произошло на скоростной автомагистрали в городе Нанкин (это бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы) в 9:55 27 марта. Помимо того факта, что на обеих машинах написано слово Evergreen, есть и другие сверхъестественные сходства, отмечает Mothership. В частности, грузовик и корабль отклонились от курса вправо и остановились под углом примерно 45 градусов. И оба заблокировали движение транспорта позади них.
Although the coincidence is entertaining, the ship and the truck do not actually belong to the same firm. 🚚#truck #engineering #Evergreen https://t.co/QrHQ5BRrGp— Interesting Engineering (@IntEngineering) March 28, 2021
Прежде чем делать выводы о том, что Evergreen — это компания, которая создаёт хаос, следует отметить, что грузовик Evergreen, скорее всего, не связан с Evergreen Marine Corporation. По данным China Times, Evergreen не имеет бизнеса по продаже трейлеров на материковом Китае, а занимается исключительно морскими перевозками. Evergreen Line — это торговое название, принятое группой из пяти судоходных компаний, в которую входит Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. Evergreen Marine Corp. в настоящее время арендует Ever Given у его японского владельца Shoei Kisen Kaisha. Ни Evergreen Marine Corp., ни ее дочерние компании из Evergreen Line, скорее всего, не имеют прямого отношения к аварии на шоссе.
Самая большая разница в том, что освободить дорогу от грузовика намного проще, чем Суэцкий канал от судна Ever Given (название не совпадает с надписью на борту). Последняя попытка это сделать окончилась фиаско. Сейчас пробка из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал, видна в 65 километрах от южного входа в канал, передаёт РИА Новости.