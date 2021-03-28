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Еврокомиссар рассказал, когда ЕС запустит единый сертификат для вакцинированных

Санитарный сертификат для привитых и переболевших появится в Европе к 15 июня

Санитарный сертификат для переболевших и вакцинированных от COVID-19 будет доступен для европейцев к 15 июня, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за политику в области прививочной кампании.

«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», — сказал Бретон 28 марта в эфире телеканала LCI.

По его словам, из документа можно будет узнать имя владельца и дату его рождения, номер паспорта, а также его статус — переболевший или вакцинированный, и если последнее, то каким препаратом. Планируется, что их будут проверять авиакомпании. А тем, у кого не будет сертификата, придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.

В России сертификаты вакцинированным гражданам выдают на Госуслугах начиная с января. В них периодически встречаются ошибки: чужие прививки, неправильные даты и даже противоположный привычному пол. Как их исправить, читайте в нашем материале.

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Комментарии (3)

265049935
Дорогие друзья, призывающие к всеобщей осторожности, вакцинации и ношению намордников. Кто-нибудь может пояснить: чем, с точки зрения логики, отличается пассажир авиакомпании от пассажира железнодорожного поезда, междугороднего автобуса или даже вагона метро? Почему авиаперевозчикам дается право требовать какую-то бумажку о взаимоотношениях ее владельца с каким-то одним вирусом? Почему входящего на борт самолета гражданина нужно проверять на предмет потенциальной опасности ...вируса, но не нужно проверять на наличие у него туберкулеза в активной форме?
guess
Всеобщая цифровизация с присвоением каждому цифрокода и слежки благодаря сети 5G - вот истинная цель ковидобесия)
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