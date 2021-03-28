Еврокомиссар рассказал, когда ЕС запустит единый сертификат для вакцинированных

Санитарный сертификат для переболевших и вакцинированных от COVID-19 будет доступен для европейцев к 15 июня, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за политику в области прививочной кампании.

«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», — сказал Бретон 28 марта в эфире телеканала LCI.

По его словам, из документа можно будет узнать имя владельца и дату его рождения, номер паспорта, а также его статус — переболевший или вакцинированный, и если последнее, то каким препаратом. Планируется, что их будут проверять авиакомпании. А тем, у кого не будет сертификата, придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.