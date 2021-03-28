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ГУВД: Авто-пати на фоне Казанского собора с песней "про сучку" для шестерых тусовщиков все-таки закончилось "административкой"

Полиция пресекла дискотеку в центре Петербурга

Вечеринка у Казанского собора в ночь на воскресенье закончилась протоколами для участников. Громкая музыка заставила правоохранителей заинтересоваться танцующими.

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

«Сегодня ночью полицейские пресекли правонарушение у Казанского собора. 28 марта 2021 около 00:30 в полицию Центрального района поступили сообщения о нарушении общественного порядка. По словам очевидцев, несколько автомобилистов на площади недалеко от Казанского собора громко слушали музыку из своих транспортных средств. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и пресекли правонарушения, кроме того, шесть граждан были привлечены к административной ответственности», — рассказали 28 марта в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Как писала «Фонтанка», первое весеннее потепление молодые петербуржцы и гости столицы отметили сбором у колоннады Казанского собора в ночь с 27 на 28 марта. С десяток заниженных «Лад» и тюнинговых иномарок собрались полукругом в дополнение к обычной парковке на этом месте, и их водители и пассажиры устроили танцы под громкую музыку. Вскоре появились мигалки.

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Комментарии (20)

Михаил Петров-Водкин
Зикр - древний вайнахский боевой танец
lamer
Сколько уже прошло, как ОБ2 сократили? Кушайте, не обляпайтесь. Много там ваши камеры правонарушений пресекли?
260843741
Вообще у нас закон о тишине принят. В районе Казанского собра тоже люди живут. А защитникам таких дискотек желаю, чтобы как-нибудь и у них под окнами собрались послушать музыку и потанцевать.
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