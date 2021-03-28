Вечеринка у Казанского собора в ночь на воскресенье закончилась протоколами для участников. Громкая музыка заставила правоохранителей заинтересоваться танцующими.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
«Сегодня ночью полицейские пресекли правонарушение у Казанского собора. 28 марта 2021 около 00:30 в полицию Центрального района поступили сообщения о нарушении общественного порядка. По словам очевидцев, несколько автомобилистов на площади недалеко от Казанского собора громко слушали музыку из своих транспортных средств. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и пресекли правонарушения, кроме того, шесть граждан были привлечены к административной ответственности», — рассказали 28 марта в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как писала «Фонтанка», первое весеннее потепление молодые петербуржцы и гости столицы отметили сбором у колоннады Казанского собора в ночь с 27 на 28 марта. С десяток заниженных «Лад» и тюнинговых иномарок собрались полукругом в дополнение к обычной парковке на этом месте, и их водители и пассажиры устроили танцы под громкую музыку. Вскоре появились мигалки.