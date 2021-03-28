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Ночную афтепати у Казанского собора закончили полицейские с мигалками

В центре Петербурга пассажиры заниженных «Лад» ночью устроили танцы

Ночная вечеринка у Казанского собора закончилась приездом машин полиции. Конфронтации не случилось — шумная компания поехала искать другое место.

Первое весеннее потепление молодые петербуржцы и гости столицы отметили сбором у колоннады Казанского собора в ночь с 27 на 28 марта. С десяток заниженных «Лад» и тюнинговых иномарок собрались полукругом в дополнение к обычной парковке на этом месте, и их водители и пассажиры устроили танцы под громкую музыку.

Фонтанка.ру

Как сообщил корреспондент «Фонтанки», около часа ночи приехали четыре машины ДПС, одна из которых перекрыла проезд непосредственно вдоль колоннады собора. Стражи порядка начали беседовать с собравшимися и проверять документы у водителей. Все проходило тихо и мирно — без стычек и эвакуаторов.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (22)

Nationalverrater_2
Быдланус вульгарис, социально близкие. В церкви не плясали, плакатиками не трясли...Их не тронут - свои, глубинные...
fedorsmolov
Молодеж отдыхает! Нормально. 10 лет назад так же, как и эти ребята жгли.
Ночные гонки на Черниговской... Было время!
260650801
И Кутузов на это смотрел печально, но сделать уже ничего не мог...
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