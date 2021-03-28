FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Финны рискуют остаться без кофе и ананасов из-за заблокированного Суэцкого канала

Ананасы и кофе могут стать дефицитом в Финляндии из-за ЧП с контейнеровозом

Контейнеровоз-гигант, который заблокировал для судоходства Суэцкий канал, грозит спровоцировать дефицит кофейных зерен в далекой от Африки Финляндии.

Как пишет 28 марта газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по закупкам местного крупного поставщика продуктов K-group, промедление может привести к дефициту кофейных зерен, ананасов и тунца в Финляндии, если ситуация не разрешится в пасхальную неделю в начале апреля. Для ряда поставок уже ожидаются задержки на неделю и более.

Тем временем очередная попытка спасти контейнеровоз Ever Given закончилась фиаско — он не поддался буксирам. Затор у канала продолжает расти с 23 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

260569221
Ну и хрен с этими финнами...

Россияне давно уже без финского кофе и Фери
lamer
Начитавшись истинных поклонников "натуральных продуктов", думал, что правильный и натуральный кофе произрастает в Финляндии. Как-то купил, от кофейного напитка из желудей времен СССР вообще не отличить.
265055770
Странно еще, что тунца в контейнере везут, а не на судне-рефрижераторе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний