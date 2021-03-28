Финны рискуют остаться без кофе и ананасов из-за заблокированного Суэцкого канала

Контейнеровоз-гигант, который заблокировал для судоходства Суэцкий канал, грозит спровоцировать дефицит кофейных зерен в далекой от Африки Финляндии.

Как пишет 28 марта газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по закупкам местного крупного поставщика продуктов K-group, промедление может привести к дефициту кофейных зерен, ананасов и тунца в Финляндии, если ситуация не разрешится в пасхальную неделю в начале апреля. Для ряда поставок уже ожидаются задержки на неделю и более.

Тем временем очередная попытка спасти контейнеровоз Ever Given закончилась фиаско — он не поддался буксирам. Затор у канала продолжает расти с 23 марта.