Полиция Петербурга задержала любителя «быстрых денег». В его биографии — «наркотическая» статья и федеральный розыск

В Петербурге задержали мужчину, который мог обчистить микрофинансовую организацию в Невском районе. Как оказалось, повышенный интерес к его личности есть не только у местной полиции, но и их коллег из Сибири.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, вечером в минувшую пятницу по подозрению в разбойном нападение на офис «Быстроденег» на проспекте Пятилеток был задержан 44-летний мужчина, проживающий неподалёку от места преступления.

Проверка показала, что он числится в федеральном розыске по Красноярскому краю из-за уголовного дела, возбуждённого по «наркотической» статье.