Полиция Петербурга задержала любителя «быстрых денег». В его биографии — «наркотическая» статья и федеральный розыск

В Петербурге задержали мужчину, который мог обчистить микрофинансовую организацию в Невском районе. Как оказалось, повышенный интерес к его личности есть не только у местной полиции, но и их коллег из Сибири.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, вечером в минувшую пятницу по подозрению в разбойном нападение на офис «Быстроденег» на проспекте Пятилеток был задержан 44-летний мужчина, проживающий неподалёку от места преступления.
Проверка показала, что он числится в федеральном розыске по Красноярскому краю из-за уголовного дела, возбуждённого по «наркотической» статье.
Как ранее писала «Фонтанка», разбой в микрофинансовой организации по указанному адресу был совершён в минувший вторник. Судя по видео, преступных планов у посетителя поначалу не было. Сперва он побеседовал с сотрудницей компании, потом покинул помещение, но затем вернулся. На этот раз с ножом в руке. Его добычей стали пять тысяч рублей.
«Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.