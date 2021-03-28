FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Полиция Петербурга задержала любителя «быстрых денег». В его биографии — «наркотическая» статья и федеральный розыск

Петербургские полицейские раскрыли разбой в компании по предоставлению займов

В Петербурге задержали мужчину, который мог обчистить микрофинансовую организацию в Невском районе. Как оказалось, повышенный интерес к его личности есть не только у местной полиции, но и их коллег из Сибири.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, вечером в минувшую пятницу по подозрению в разбойном нападение на офис «Быстроденег» на проспекте Пятилеток был задержан 44-летний мужчина, проживающий неподалёку от места преступления.

Проверка показала, что он числится в федеральном розыске по Красноярскому краю из-за уголовного дела, возбуждённого по «наркотической» статье.

Как ранее писала «Фонтанка», разбой в микрофинансовой организации по указанному адресу был совершён в минувший вторник. Судя по видео, преступных планов у посетителя поначалу не было. Сперва он побеседовал с сотрудницей компании, потом покинул помещение, но затем вернулся. На этот раз с ножом в руке. Его добычей стали пять тысяч рублей.

«Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Шихаэль Мумахер
не расстроен
264530021
"Ломка"на всё способна ☹️
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний