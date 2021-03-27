ТАСС: Чартеры в ОАЭ из Петербурга и Москвы могут отменить

Собеседник агентства считает, что отменить могут рейсы, на которые уже забронировано до 50 тысяч билетов, и это считая только вылеты из Москвы. «Победа» накануне разослала пассажирам, которые должны вылететь воскресным рейсом, письма о возможном «значительном изменении» в расписании.

Чартерные рейсы из Петербурга и Москвы в Арабские Эмираты могут отменить с 28 марта, так как власти этой страны до сих пор не выдали разрешение на выполнение грузопассажирских рейсов между государствами в летнем сезоне. Об этом 27 марта пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

«Все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы в Дубай из Москвы, до последнего ждали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Но поскольку авиавласти РФ для авиакомпаний ОАЭ не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург, нашим авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали», — приводит агентство слова источника.

Он уточнил, что перевозчики просто не ожидали, что авиационные власти Арабских Эмиратов откажут в выдаче разрешений в летний сезон — он как раз стартует 28 марта. «Можно только предположить, что и для властей ОАЭ отказ в грузопассажирских рейсах в Москву и Санкт-Петербург тоже оказался сюрпризом», — добавляет собеседник.

Неделю назад авиакомпания Emirates приостановила полеты в Петербург, после того, как российское министерство транспорта и Росавиация ввели ограничение на пассажирские перевозки между РФ и ОАЭ с полуночи 20 марта. Однако запрет не касался чартерных рейсов, на которых возвращали россиян.