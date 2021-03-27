Петербургская погода продолжает радовать горожан. По прогнозу, в последний день уходящей недели снова будет тепло. Об этом 27 марта сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбики термометров в течение дня покажут от нуля до +11 градусов. Порывы юго-восточного, южного ветра не будут превышать 11 метров в секунду.

По данным синоптиков, в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, в конце дня местами пройдёт небольшой дождь.

Автомобилистов и пешеходов также предупреждают, что в ночное время на дорогах и тротуарах возможна гололедица.



Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу Петербург окутал туман. Фотографии утонувшего в белой дымке города смотрите на страницах «Фонтанки».

