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Весна приглашает петербуржцев на воскресную прогулку. В конце недели воздух прогреется до +11

В Петербурге 28 марта обещают тепло, но не исключают дождь

Петербургская погода продолжает радовать горожан. По прогнозу, в последний день уходящей недели снова будет тепло. Об этом 27 марта сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным синоптиков, в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, в конце дня местами пройдёт небольшой дождь.

Столбики термометров в течение дня покажут от нуля до +11 градусов. Порывы юго-восточного, южного ветра не будут превышать 11 метров в секунду.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Автомобилистов и пешеходов также предупреждают, что в ночное время на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу Петербург окутал туман. Фотографии утонувшего в белой дымке города смотрите на страницах «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Гулять только в респираторах. Камеры теперь кругом. И в одиночку, могут пришить что-нибудь несуразное, типа оскорбления, путём поворота головы в сторону козлонавта.
265096057
Ага, и дождь обещают)
Djnyana
От такого заголовка.. - могут и Невский перекрыть! )
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