Петербургская погода продолжает радовать горожан. По прогнозу, в последний день уходящей недели снова будет тепло. Об этом 27 марта сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, в конце дня местами пройдёт небольшой дождь.
Столбики термометров в течение дня покажут от нуля до +11 градусов. Порывы юго-восточного, южного ветра не будут превышать 11 метров в секунду.
Автомобилистов и пешеходов также предупреждают, что в ночное время на дорогах и тротуарах возможна гололедица.
Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу Петербург окутал туман. Фотографии утонувшего в белой дымке города смотрите на страницах «Фонтанки».