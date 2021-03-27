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Петербург тонет в тумане: полуночники ждут чудовищ, Васильевский остров они уже «украли»

На Петербург опустился туман

Обещанный синоптиками и МЧС туман окутал Петербург в ночь на 27 марта. Те, кто ещё не уснул, смотрят на город сквозь дымку и не находят привычное.

«Невероятный туман уже наступил, вот такой у меня вид из окна на Приморский район. Жду появления чудовищ», — пишут «Фонтанке» с Богатырского проспекта. Окрестности Васильевского острова также теряются во мгле, и рассмотреть его с другого берега не удаётся.

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Об ухудшении погоды петербуржцев предупреждало МЧС. В ведомстве сообщили, что туман с видимостью 500 метров и менее опустится на город ночью и задержится до утра субботы.

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Комментарии (1)

Djnyana
Млин, выглянул в окно - нет Тумана, я не шучу! ) В.О., видимо, тоже - разный! ) Украли - Петроградский! В.О. - хрен теперь возьмёшь.. хотел бы я сказать, но это будет - неправдой, украли и В.О., отступать некуда, когда украдут полностью МО - будут.. жопки-жопные..)
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