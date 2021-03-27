Обещанный синоптиками и МЧС туман окутал Петербург в ночь на 27 марта. Те, кто ещё не уснул, смотрят на город сквозь дымку и не находят привычное.



«Невероятный туман уже наступил, вот такой у меня вид из окна на Приморский район. Жду появления чудовищ», — пишут «Фонтанке» с Богатырского проспекта. Окрестности Васильевского острова также теряются во мгле, и рассмотреть его с другого берега не удаётся.