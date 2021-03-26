FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Петербург окутает туман. Ночь и утро будут опасны для тех, кто за рулём

Петербуржцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами и весенней пылью, может помешать водителям разглядеть дорогу в Северной столице ранним субботним утром.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ночью и утром 27 марта в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — сообщает вечером 26 марта ГУ МЧС.

В ведомстве напоминают автомобилистам о «золотом» правиле при тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. К примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения не должна быть больше 9 км/ч. «Не забывайте и об эффекте аквапланирования, который может быть спровоцирован водянистой плёнкой от густого тумана на дорожном покрытии. В таких условиях тормозной путь значительно увеличивается», — советуют в МЧС. Пешеходам же следует обезопасить себя светоотражающими элементами на одежде.

Тем временем в Петербург приходит весна. На выходных метеорологи обещают плюс 10–11 градусов Цельсия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Riptide
"Темные деревья рельефно выступили на фоне еще не стаявшего здесь снега. Дорога местами была такой узкой, что омнибус цеплялся за ветки деревьев. Тяжелый туман медленно поднимался, окутывая нас, как саваном. Мне невольно вспомнились все суеверия, о которых я слышал раньше. Подъем стал очень крут и, несмотря на лихорадочную поспешность кучера, лошади еле плелись. Я хотел слезть и пойти пешком, но кучер не допустил этого.
- Нет, нет, - сказал он. - Здесь слишком злые собаки. И, окинув взглядом пассажиров, многозначительно прибавил:
- Еще успеете, подождите!"
Из романа Брэма Стокера "Граф Дракула".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний