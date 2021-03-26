Петербург окутает туман. Ночь и утро будут опасны для тех, кто за рулём

Непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами и весенней пылью, может помешать водителям разглядеть дорогу в Северной столице ранним субботним утром.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ночью и утром 27 марта в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — сообщает вечером 26 марта ГУ МЧС.

В ведомстве напоминают автомобилистам о «золотом» правиле при тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. К примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения не должна быть больше 9 км/ч. «Не забывайте и об эффекте аквапланирования, который может быть спровоцирован водянистой плёнкой от густого тумана на дорожном покрытии. В таких условиях тормозной путь значительно увеличивается», — советуют в МЧС. Пешеходам же следует обезопасить себя светоотражающими элементами на одежде.