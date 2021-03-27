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В Подмосковье на сортировочной ленте пункта по переработке отходов нашли тело младенца

Мёртвого грудничка обнаружили на территории мусорного завода в Московской области

Тело младенца найдено на сортировочной ленте пункта по переработке отходов в городе Егорьевске. Об этом 27 марта сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следователем проведён осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства, а также отмечается, что погибший ребёнок, предположительно, мужского пола.

Кроме того, проверку по факту случившегося организовала и подмосковная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа.

Как ранее писала «Фонтанка», в начале марта тело младенца обнаружили у мусорного контейнера в Колпинском районе Петербурга. Следствие квалифицировало смерть грудничка по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка. Судмедэксперты установили, что это был мальчик. Предварительно, он скончался в результате родовой травмы.

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