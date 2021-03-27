В Подмосковье на сортировочной ленте пункта по переработке отходов нашли тело младенца

Тело младенца найдено на сортировочной ленте пункта по переработке отходов в городе Егорьевске. Об этом 27 марта сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.



«Следователем проведён осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства, а также отмечается, что погибший ребёнок, предположительно, мужского пола.

Кроме того, проверку по факту случившегося организовала и подмосковная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа.