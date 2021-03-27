Исследование Knight Frank: В Петербурге из-за рекордного спроса осталось 2% свободных складских площадей

В Петербурге в скором времени будет непросто арендовать складскую недвижимость — свободных площадей останется менее
По итогам 2020 года на петербургском рынке ввели в эксплуатацию 312,6 тыс. кв. м складских комплексов классов А и В. Это на
«В город приходит много федеральных клиентов с запросом 10 тыс. кв. метров и более. А новых спекулятивных проектов не заявлено. Все это приводит к большому дефициту на рынке. Ожидаем, что в ближайшие время свободных площадей останется менее
По данным Knight Frank, в 2020 году на российском рынке складской недвижимости, за исключением Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, заключен рекордный объём сделок за всю историю наблюдения — 851 тыс. кв. метров. Это на