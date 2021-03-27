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Исследование Knight Frank: В Петербурге из-за рекордного спроса осталось 2% свободных складских площадей

В России зафиксировали бум спроса на складскую недвижимость

В Петербурге в скором времени будет непросто арендовать складскую недвижимость — свободных площадей останется менее 2 %. Такой прогноз озвучен 27 марта в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. В целом в России наблюдается рекорд спроса.

По итогам 2020 года на петербургском рынке ввели в эксплуатацию 312,6 тыс. кв. м складских комплексов классов А и В. Это на 70 % выше аналогичного показателя позапрошлого года.

«В город приходит много федеральных клиентов с запросом 10 тыс. кв. метров и более. А новых спекулятивных проектов не заявлено. Все это приводит к большому дефициту на рынке. Ожидаем, что в ближайшие время свободных площадей останется менее 2 %. Так что можно говорить о том, что сейчас наиболее удачный момент для вывода на рынок новых проектов, поскольку не все компании готовы рассматривать формат built-to-suit, а все проекты, которые выйдут в южном направлении, будут арендованы в ближайшем будущем», — комментирует руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.

По данным Knight Frank, в 2020 году на российском рынке складской недвижимости, за исключением Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, заключен рекордный объём сделок за всю историю наблюдения — 851 тыс. кв. метров. Это на 45 % больше уровня 2019 года.

По итогам 2020 года объём складских площадей в России достиг 29,3 млн кв. м, из которых 54% (16 млн кв. м) приходится на Московский регион, 14% (4 млн кв. м) — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а ещё 32% (9,3 млн кв. м) — на остальные регионы России.

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Комментарии (1)

265040341
.... ещё бы у этих "складских помещений" и к дорогам общего пользования асфальт бы проложили, ибо они вносят немалый вклад в то, что ежедневно город по уши в пыли и грязи, сколько не мой (про приезжающих ежедневно с окраин и из области вообще не говорю).
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