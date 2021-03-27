Исследование Knight Frank: В Петербурге из-за рекордного спроса осталось 2% свободных складских площадей

В Петербурге в скором времени будет непросто арендовать складскую недвижимость — свободных площадей останется менее 2 % . Такой прогноз озвучен 27 марта в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. В целом в России наблюдается рекорд спроса.



По итогам 2020 года на петербургском рынке ввели в эксплуатацию 312,6 тыс. кв. м складских комплексов классов А и В. Это на 70 % выше аналогичного показателя позапрошлого года.