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Квалификационная комиссия увидела нарушения в действиях бывшего защитника Ефремова. Это его третий адвокат «с проблемами»

Третьего экс-адвоката Ефремова заподозрили в нарушении профессиональной этики

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга выявила нарушения этики и закона об адвокатуре в работе адвоката Андрея Алёшкина, который выступал в роли защитника в деле осуждённого актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алёшкина и нашла нарушения в его действиях. Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии», — цитирует агентство собеседника.

В коммментарии ТАСС Алёшкин отметил, что не смог присутствовать на заседании по причине болезни. Он отметил, что не согласен с тем, что адвокатская палата «фактически ведёт разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе», и нарушения были найдены уже после предоставления им соглашения с Ефремовым по его жалобе.

Если Совет согласится с решением коллегии, в отношении Алёшкина применят наказание. В худшем случае это может быть лишение адвокатского статуса на срок до пяти лет.

От услуг Алёшкина Ефремов отказался 23 декабря. Он стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский и Эльман Пашаев ранее лишились адвокатского статуса.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Приглашённые адвокатом Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

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