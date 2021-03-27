Квалификационная комиссия увидела нарушения в действиях бывшего защитника Ефремова. Это его третий адвокат «с проблемами»

«Квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алёшкина и нашла нарушения в его действиях. Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии», — цитирует агентство собеседника.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга выявила нарушения этики и закона об адвокатуре в работе адвоката Андрея Алёшкина, который выступал в роли защитника в деле осуждённого актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В коммментарии ТАСС Алёшкин отметил, что не смог присутствовать на заседании по причине болезни. Он отметил, что не согласен с тем, что адвокатская палата «фактически ведёт разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе», и нарушения были найдены уже после предоставления им соглашения с Ефремовым по его жалобе.

Если Совет согласится с решением коллегии, в отношении Алёшкина применят наказание. В худшем случае это может быть лишение адвокатского статуса на срок до пяти лет.

От услуг Алёшкина Ефремов отказался 23 декабря. Он стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский и Эльман Пашаев ранее лишились адвокатского статуса.