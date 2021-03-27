Звезда выпускного: как быстро выбрать наряд на самый важный вечер

Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







Каждая деталь образа уже вырисована в мечтах, королевская походка отрепетирована перед зеркалом, а уж реакция подруг и вовсе продумана до мелочей. Как найти то самое платье, чтобы идеально село, и чтобы ни у кого такого не было, и чтобы у родителей хватило денег? Да свадебное выбрать гораздо проще! И вот почему: во-первых, ты задолго до мероприятия знаешь, где оно состоится, а во-вторых — времени на подготовку побольше.

«Дресс-код напрямую зависит от выбора места проведения праздника. Например, выпускной в Летнем Дворце или в роскошных интерьерах ресторанов уже предполагает «вечерний», «бальный» наряд», — сообщила Ирина Богомолова, генеральный директор одной из компаний — организаторов выпускных вечеров.



В этом году выбирать одежду на торжество придется очень быстро. «Обычно в это время уже формировалась очередь на пошив, но не теперь. Непонятно, будут ли выпускные в этом году, в каком формате, соответственно — какой нужен образ», — говорит дизайнер Ирина Засенко.

Определились с местом праздника — спешите выбрать, в чем на него пойти, чтобы не заниматься этим в перерывах между экзаменами. А чтобы искать было проще, предлагаем воспользоваться советами «Фонтанки». Кстати, они помогут не только девочкам, но и мальчикам — с поправкой на костюм вместо платья.

✓ Шейте на заказ

Взять платье или костюм напрокат — это значит, весь вечер думать о том, как его не испачкать. В поисках готового наряда придется обойти множество салонов, а времени в этом году совсем немного. Дизайнеры же не только подгонят практически любую модель по фигуре, но и способны с помощью кроя сделать талию уже, ноги длиннее, а настроение — лучше.

✓ Выбирайте классику

Важно, чтобы выпускница (или выпускник) на фотографии выглядела актуально даже десятки лет спустя. Беспроигрышный вариант — приблизить наряд к классике, добавив несколько модных деталей.

✓ Отдайте предпочтение смесовым тканям

Не стоит делать упор на натуральность — ткани с добавлением эластана не мнутся и комфортны при движениях.

✓ Закажите платье-дублер

В платье в пол и туфлях на шпильках можно красиво сидеть, а вот стоять может быть уже затруднительно. А ходить или танцевать — и вовсе сложно. Лучше взять с собой дополнительный комплект одежды и что-то более удобное из обуви — например, мини с кроссовками.

Но можно переодеться и куда более эффектно — отстегнуть шлейф или снять длинную шелковую накидку.

Сейчас очень модно иметь платье-дублер — полноценное второе платье попроще и покороче или двойное, когда верхний слой снимается.

Для мальчиков все проще: можно после торжественной части снять пиджак и остаться в рубашке. Галстук долой, рукава закатать, воротничок расстегнуть — и выпускник готов к веселью. Только брюки заранее надо выбрать удобные.

«Фонтанка» спросила дизайнеров о самых необычных платьях на выпускной, которые им довелось сшить.

«Выпускницы редко выбирают что-то экстравагантное, это, по большей части, нежные образы, — рассказала Ирина Засенко. — Но однажды я шила платье, состоящее из одних только молний, ткани не было совсем. Так что все возможно».



«Это был брючный костюм с кружевной расшитой баской», — вспомнила Anna Biki.

«Девочка шила костюм — абсолютно мужской стиль, очень строгий, сдержанный, но он получился очень необычным и потрясающим за счет того, что подобрали очень красивую ткань известного бренда, это придало лоска, я думаю, что она была одной из самых ярких выпускниц», — поделилась Совдат Лысая.

А что лучше, классика или эпатаж? Пишите в комментариях.

Елена Шевчук, «Фонтанка.ру» В подготовке материала «Фонтанке» помогали Ирина Богомолова, генеральный директор Компании «IZABELLA», дизайнеры Ирина Засенко и Anna Biki и Совдат Лысая, основатель бренда «SonikSun».

