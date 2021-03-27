Корабль или бал? Как сделать выпускной незабываемым

Фото предоставлено компанией «IZABELLA» Поделиться Поделиться







В докоронавирусные времена сумма сборов и место празднования оговаривались еще в сентябре, а в январе уже и площадка была забронирована, а сейчас мы только-только узнали: офлайн-формат — можно! Времени на подготовку не просто мало, а практически нет, нервы на пределе, а праздник, которого школьники чуть было не лишились, хочется сделать особенным. Как быстро выбрать формат, какими словами убеждать несогласных, нужно ли приглашать артистов, кто и как будет следить за детьми? «Фонтанка» решила помочь родительскому комитету организовать торжество «на пять с плюсом». Если же для вас самое сложное — выбрать одежду для выпускника, читайте другой список советов.



✓ Сложно определиться с выбором — следуйте тренду

Отпраздновать в ресторане или на теплоходе? А может быть, поехать за город жарить шашлыки? Если сложно принять решение, смело выбирайте самый модный вариант.

Фото предоставлено компанией «IZABELLA» Поделиться Поделиться







В этом году у одиннадцатиклассников в фаворитах программа, которая включает ужин в ресторане в центре города с прогулкой на развод мостов с дискотекой на теплоходе. Такой формат популярен и в Петербурге, и в Москве (с поправкой на мосты — в столице этого не увидишь).

✓ Мнения сильно расходятся — тогда и вы разойдитесь

У всех нервы, у всех проблемы. Может случиться так, что последняя стычка в родительском чате станет самой грандиозной за все 11 лет учебы. Если вы чувствуете, что прийти к общему знаменателю невозможно, ничего страшного не будет в том, чтобы разделиться. Пусть, например, часть класса отправится в ресторан, а другая часть — за город.

А если так выйдет, что торжественно отметить окончание школы хотят лишь двое-трое одноклассников, они вполне смогут присоединиться к сборному выпускному, в котором участвует несколько школ города.



Фото предоставлено компанией «IZABELLA» Поделиться Поделиться







✓ Дети — отдельно, родители — отдельно

Выпускной — это праздник, конечно, у детей. Но по традиции школьники приходят на вечер с мамами и папами (а также бабушками, дедушками и тетушками). Заранее обговорите, сколько родственников смогут сопровождать каждого выпускника и позовете ли вы кого-то из учителей.

И лучше все-таки любоваться весельем отпрысков на небольшом, но расстоянии. Выбирайте площадку, которая позволяет распределить выпускников и гостей по разным зонам.

✓ Выясните индивидуальные предпочтения в еде и ограничьте алкоголь

Заранее уточните, есть ли в классе аллергики, вегетарианцы или сыроеды, и предусмотрите для них порционное меню.

Что же касается спиртного, пить или не пить — решают родители. В любом случае, количество горячительных напитков следует ограничить. Рекомендуем договориться с администрацией ресторана о запрете на продажу алкоголя детям, даже если им уже исполнилось 18 лет.

✓ Доверьтесь профессионалам

Срочно искать адекватную замену неожиданно заболевшему ведущему, организовывать развозку гостей, следить за тем, чтобы детки не разбегались во время торжества, — этими и многими другими утомительными вещами не придется заниматься родителям, если они обратятся в специальное агентство. Чем больше опыта у компании, тем легче она находит выход из любой форс-мажорной ситуации.



Да и потратить поменьше, решив справляться своими силами, вряд ли удастся: у фирм, которые предлагают выпускные «под ключ», есть специальные цены на аренду площадок и на все сопутствующие услуги — артистов, ведущих, транспортное обслуживание.

Поэтому с каждым годом все больше родителей предпочитают заказывать комплексные программы. Даже пандемия практически не повлияла на бронирование в этом году.

✓Не экономьте на шоу-программе и услугах фотографа

Специалисты по проведению выпускных вечеров считают шоу-программу обязательной составляющей праздника и настоятельно рекомендуют включить ее в сценарий. Главное — выяснить у детей, какие жанры и номера они предпочитают, и прикинуть, какая из шоу-программ лучше впишется в формат выпускного вечера.



Фото предоставлено компанией «IZABELLA» Поделиться Поделиться







Ни в коем случае не стоит не экономить и на фото- и видеосъемке. Профессиональный фотограф работает не только качественно, но и незаметно, не отвлекая гостей.

Если вы примете во внимание наши советы, то часть проблем с себя точно снимете. Удачи! А родителям, которые уже это проходили, никто не мешает дополнить этот список и вообще поделиться опытом в комментариях.



И не забудьте, что выбор платья — тоже сложная задача! Елена Шевчук, «Фонтанка.ру»

В подготовке материала «Фонтанке» помогала Ирина Богомолова, генеральный директор компании «IZABELLA».

