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Корабль или бал? Как сделать выпускной незабываемым

Всегда организация выпускного вечера была делом ответственным и трудным, а уж в этом году и вовсе квест какой-то.

Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
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В докоронавирусные времена сумма сборов и место празднования оговаривались еще в сентябре, а в январе уже и площадка была забронирована, а сейчас мы только-только узнали: офлайн-формат — можно! Времени на подготовку не просто мало, а практически нет, нервы на пределе, а праздник, которого школьники чуть было не лишились, хочется сделать особенным.

Как быстро выбрать формат, какими словами убеждать несогласных, нужно ли приглашать артистов, кто и как будет следить за детьми? «Фонтанка» решила помочь родительскому комитету организовать торжество «на пять с плюсом». Если же для вас самое сложное — выбрать одежду для выпускника, читайте другой список советов.

Сложно определиться с выбором — следуйте тренду

Отпраздновать в ресторане или на теплоходе? А может быть, поехать за город жарить шашлыки? Если сложно принять решение, смело выбирайте самый модный вариант.

Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
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В этом году у одиннадцатиклассников в фаворитах программа, которая включает ужин в ресторане в центре города с прогулкой на развод мостов с дискотекой на теплоходе. Такой формат популярен и в Петербурге, и в Москве (с поправкой на мосты — в столице этого не увидишь).

Мнения сильно расходятся — тогда и вы разойдитесь

У всех нервы, у всех проблемы. Может случиться так, что последняя стычка в родительском чате станет самой грандиозной за все 11 лет учебы. Если вы чувствуете, что прийти к общему знаменателю невозможно, ничего страшного не будет в том, чтобы разделиться. Пусть, например, часть класса отправится в ресторан, а другая часть — за город.

А если так выйдет, что торжественно отметить окончание школы хотят лишь двое-трое одноклассников, они вполне смогут присоединиться к сборному выпускному, в котором участвует несколько школ города.

Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
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Дети — отдельно, родители — отдельно

Выпускной — это праздник, конечно, у детей. Но по традиции школьники приходят на вечер с мамами и папами (а также бабушками, дедушками и тетушками). Заранее обговорите, сколько родственников смогут сопровождать каждого выпускника и позовете ли вы кого-то из учителей.

И лучше все-таки любоваться весельем отпрысков на небольшом, но расстоянии. Выбирайте площадку, которая позволяет распределить выпускников и гостей по разным зонам.

Выясните индивидуальные предпочтения в еде и ограничьте алкоголь

Заранее уточните, есть ли в классе аллергики, вегетарианцы или сыроеды, и предусмотрите для них порционное меню.

Что же касается спиртного, пить или не пить — решают родители. В любом случае, количество горячительных напитков следует ограничить. Рекомендуем договориться с администрацией ресторана о запрете на продажу алкоголя детям, даже если им уже исполнилось 18 лет.

Доверьтесь профессионалам

Срочно искать адекватную замену неожиданно заболевшему ведущему, организовывать развозку гостей, следить за тем, чтобы детки не разбегались во время торжества, — этими и многими другими утомительными вещами не придется заниматься родителям, если они обратятся в специальное агентство. Чем больше опыта у компании, тем легче она находит выход из любой форс-мажорной ситуации.

Да и потратить поменьше, решив справляться своими силами, вряд ли удастся: у фирм, которые предлагают выпускные «под ключ», есть специальные цены на аренду площадок и на все сопутствующие услуги — артистов, ведущих, транспортное обслуживание.

Поэтому с каждым годом все больше родителей предпочитают заказывать комплексные программы. Даже пандемия практически не повлияла на бронирование в этом году.

Не экономьте на шоу-программе и услугах фотографа

Специалисты по проведению выпускных вечеров считают шоу-программу обязательной составляющей праздника и настоятельно рекомендуют включить ее в сценарий. Главное — выяснить у детей, какие жанры и номера они предпочитают, и прикинуть, какая из шоу-программ лучше впишется в формат выпускного вечера.

Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
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Ни в коем случае не стоит не экономить и на фото- и видеосъемке. Профессиональный фотограф работает не только качественно, но и незаметно, не отвлекая гостей.

Если вы примете во внимание наши советы, то часть проблем с себя точно снимете. Удачи! А родителям, которые уже это проходили, никто не мешает дополнить этот список и вообще поделиться опытом в комментариях.

И не забудьте, что выбор платья — тоже сложная задача!

Елена Шевчук, «Фонтанка.ру»

В подготовке материала «Фонтанке» помогала Ирина Богомолова, генеральный директор компании «IZABELLA».

Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»
Фото предоставлено компанией&nbsp;«IZABELLA»
Фото предоставлено компанией «IZABELLA»

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