Официальная статистика показывает, что зафиксированная ЦБ РФ инфляция с начала того самого, «последнего из золотых» 2014 года, когда доллар стоил 32 рубля, и до начала марта 2021 года составила
Базовый демисезонный женский гардероб в начале 2021 года стоит около 23 800 рублей. Это в среднем по России и по данным Росстата. На эту сумму можно купить среднестатистическую юбку, блузку, пиджак, пальто, нижнее белье, колготки и обувь. По сравнению с 2014 годом стоимость выросла на
Усредненный мужской гардероб состоит из брюк, джемпера, рубашки, куртки, трусов, носков и обуви. Все это обойдется в 17 650 рублей. За семь лет общая стоимость среднего по России такого комплекта выросла на
Общероссийские показатели меньше, чем в Петербурге, где цены растут быстрее. Так что петербуржцам одеваться выходит дороже. Женский гардероб стоит 31 500 рублей, почти половина из которых уходит на верхнюю одежду. Теплое пальто для питерской непогоды обойдется в 14 500 рублей, это на
Мужской total-look обойдется в Петербурге дешевле — около 23 120 рублей. Куртка или плащ будут стоить 10 600 рублей, это на
Меньше всего в Петербурге изменились цены на женские блузки (всего плюс
Гардероб петербурженки в среднем обходится на
Походи по рынку
Розничная цена составляется из многих факторов: активности спроса, закупочной цены, логистических расходов, расходов на обеспечение операционной работы магазина и налогов, и эксперты пока гадают, взлетят ли цены в 2021 году. Теоретически на них может повлиять ослабление рубля, которое продолжается с прошлого года, подорожание хлопка, стоимость которого выросла на
«Цены будут повышаться, потому что, в первую очередь, рубль достаточно ослаб. К доллару за прошлый год он упал на
«Масштаб угрозы роста цен в связи с подорожанием сырья мне кажется преувеличенным. Стоимость ткани составляет не более
Однако ставить стоимость модных нарядов в прямую зависимость от курса валют — неверно, отмечают эксперты. Пандемия повлияла не только на производителей, но и на потребителей. Традиционно жители стран, где снижаются доходы, начинают в первую очередь экономить на одежде. Реальные доходы россиян снизились за прошлый год вполне ощутимо, поэтому продавцам будет сложно поднимать цены.
«Цены, к сожалению или к счастью, регулирует рынок. Если кто-то захочет повысить их, то его товар будет продаваться только если он уникален, а если нет — продажи остановятся. Так что желания ретейлеров повысить цены могут желаниями и оставаться, — комментирует генеральный директор «Мэлон Фэшн груп» Михаил Уржумцев. — Мы наверняка не знаем, что будет в этом году. Да и что-либо прогнозировать в такое неспокойное время — дело неблагодарное».
Алена Юферева, специально для «Фонтанки.ру»