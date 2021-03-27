Фото: коллаж Поделиться Поделиться







Официальная статистика показывает, что зафиксированная ЦБ РФ инфляция с начала того самого, «последнего из золотых» 2014 года, когда доллар стоил 32 рубля, и до начала марта 2021 года составила 55,4 % . Это сказалось на стоимости одежды и обуви. Однако жесткая конкуренция на рынке сдерживает цены. Как подсчитала «Фонтанка» на основе многолетних ежемесячных исследований Росстата, женский гардероб за семь лет подорожал на 38,4 % , а мужской — на 46,3 % .



Базовый демисезонный женский гардероб в начале 2021 года стоит около 23 800 рублей. Это в среднем по России и по данным Росстата. На эту сумму можно купить среднестатистическую юбку, блузку, пиджак, пальто, нижнее белье, колготки и обувь. По сравнению с 2014 годом стоимость выросла на 38,4 % .



Фото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Усредненный мужской гардероб состоит из брюк, джемпера, рубашки, куртки, трусов, носков и обуви. Все это обойдется в 17 650 рублей. За семь лет общая стоимость среднего по России такого комплекта выросла на 46,3 % . Разница в цене между женским и мужским гардеробом составляет почти 35 % . Это яркий пример такого явления как Pink Tax («налог на розовое»): быть женщиной в современном мире — объективно дороже.



Фото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Общероссийские показатели меньше, чем в Петербурге, где цены растут быстрее. Так что петербуржцам одеваться выходит дороже. Женский гардероб стоит 31 500 рублей, почти половина из которых уходит на верхнюю одежду. Теплое пальто для питерской непогоды обойдется в 14 500 рублей, это на 55,9 % больше, чем в 2014 году. По кошельку ударит и покупка качественной пары обуви — если семь лет назад она стоила около 3 000 рублей, то сейчас цена поднялась до 4 500 рублей. Сильнее всего за исследуемый период выросла цена на нижнее белье — на 120 % .

Мужской total-look обойдется в Петербурге дешевле — около 23 120 рублей. Куртка или плащ будут стоить 10 600 рублей, это на 89 % больше цен 2014 года. Пара обуви обойдется еще в 4 500 рублей. Сильнее всего выросли в цене рубашки — в два раза за семь лет, почти как трусы.



Меньше всего в Петербурге изменились цены на женские блузки (всего плюс 22,8 % ) и на мужские джинсы — они подорожали лишь на треть за минувшие семь лет.

Гардероб петербурженки в среднем обходится на 36 % дороже мужского.

Походи по рынку

Розничная цена составляется из многих факторов: активности спроса, закупочной цены, логистических расходов, расходов на обеспечение операционной работы магазина и налогов, и эксперты пока гадают, взлетят ли цены в 2021 году. Теоретически на них может повлиять ослабление рубля, которое продолжается с прошлого года, подорожание хлопка, стоимость которого выросла на 20–35 % , дефицит контейнеров и рост стоимости морского фрахта или локдауны на производствах.

«Цены будут повышаться, потому что, в первую очередь, рубль достаточно ослаб. К доллару за прошлый год он упал на 20 % , к евро — на 30 % . Все это придется учитывать при ценообразовании, так как много продукции, расходных материалов и оборудования по-прежнему поставляется из Европы. Повлияло и то, что бизнес-процессы стали более затратны из-за перевода офисов на дистанционную работу, локдаунов, сокращения циклов производства», — объясняет Иван Федяков, генеральный директор аналитического агентства Infoline.



«Масштаб угрозы роста цен в связи с подорожанием сырья мне кажется преувеличенным. Стоимость ткани составляет не более 7–12 % от розничной стоимости изделия, соответственно повышение стоимости ткани на 20 % влияет на финальную розничную цену не более чем на 1–3 % », — объясняет Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. По ее мнению, наиболее значимым фактором одежной инфляции остается падение рубля.

Однако ставить стоимость модных нарядов в прямую зависимость от курса валют — неверно, отмечают эксперты. Пандемия повлияла не только на производителей, но и на потребителей. Традиционно жители стран, где снижаются доходы, начинают в первую очередь экономить на одежде. Реальные доходы россиян снизились за прошлый год вполне ощутимо, поэтому продавцам будет сложно поднимать цены.

«Цены, к сожалению или к счастью, регулирует рынок. Если кто-то захочет повысить их, то его товар будет продаваться только если он уникален, а если нет — продажи остановятся. Так что желания ретейлеров повысить цены могут желаниями и оставаться, — комментирует генеральный директор «Мэлон Фэшн груп» Михаил Уржумцев. — Мы наверняка не знаем, что будет в этом году. Да и что-либо прогнозировать в такое неспокойное время — дело неблагодарное».



Алена Юферева, специально для «Фонтанки.ру»

