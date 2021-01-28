FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Реальные располагаемые доходы россиян за год упали на 3,5%. Работодатели задолжали по зарплате более 1,6 млрд рублей

Реальные располагаемые доходы россиян (без обязательных платежей, процентов по кредитам и с поправкой на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по отношению к 2019 году. Такие данные 28 января приводит Росстат.

В IV квартале прошлого года реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,7% к аналогичному периоду 2019 года. При этом в I квартале они росли на 1%, во II квартале упали на 7,9%, а в III квартале — на 5,3% в годовом выражении.

Реальная среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в январе — ноябре 2020 года составила 49 454 рубля, что на 5,5% больше того же периода 2019 года. В ноябре она составила 49 274 рубля, что на 0,2% выше, чем в том же месяце 2019 года, но на 1,5% ниже октября 2020 года.

По сведениям, предоставленным организациями, просроченная задолженность по зарплате среди наблюдаемых видов деятельности на 1 января 2021 года составила более 1,6 млрд рублей, что на 14,2% ниже уровня начала декабря 2020 года. 41,8% этой суммы приходятся на долги, образовавшиеся в 2020 году, 36,8% — на 2018 год и ранее.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Antuan Rokanten
Средняя зарплата 50 тысяч? Они смеются? Да редко кто больше 35 тысяч получает, 40 это вообще - мечта. А они про 50 говорят. Мне кажется, что эти цифры далеки от реальности. Медианная зарплата составляет примерно 30-35 тысяч.
260657101
Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, оценил Росстат. Теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. За чертой бедности живут 19,6 млн россиян.

С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов.

Такого последовательного, каждый год ( в 2019 +1% по росстату у которого инфляции меньше 5% это точно минус) падения уровня жизни не было даже в 90-е, чтобы 6 лет подряд сидеть в беспрсветухе.
И кстати кто вчера Путину под выступление в Давосе туфту в цифрах про нищих подогнал? Какие 5 млн Владимир Владимирович, даже по сервильному Росстату в 4 раза больше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний