Реальные располагаемые доходы россиян за год упали на 3,5%. Работодатели задолжали по зарплате более 1,6 млрд рублей

Реальные располагаемые доходы россиян (без обязательных платежей, процентов по кредитам и с поправкой на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по отношению к 2019 году. Такие данные 28 января приводит Росстат.



В IV квартале прошлого года реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,7% к аналогичному периоду 2019 года. При этом в I квартале они росли на 1%, во II квартале упали на 7,9%, а в III квартале — на 5,3% в годовом выражении.

Реальная среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в январе — ноябре 2020 года составила 49 454 рубля, что на 5,5% больше того же периода 2019 года. В ноябре она составила 49 274 рубля, что на 0,2% выше, чем в том же месяце 2019 года, но на 1,5% ниже октября 2020 года.