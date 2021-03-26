Перед купанием в Мойке водитель «Субару» отметился гонкой по петербургскому центру и двумя авариями, одна из которых попала в поле зрения уличной камеры наблюдения.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, на пересечении Английского проспекта и набережной реки Мойки «Субару» оказался после лихой поездки от Дворцовой набережной.