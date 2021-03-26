FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +7
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Пьяный «Субару» летел в Мойку, собирая аварии. Его приключения попали на видео

Пьяный мужчина на «Субару» перед падением в Мойку устроил две аварии в Петербурге

Перед купанием в Мойке водитель «Субару» отметился гонкой по петербургскому центру и двумя авариями, одна из которых попала в поле зрения уличной камеры наблюдения.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, на пересечении Английского проспекта и набережной реки Мойки «Субару» оказался после лихой поездки от Дворцовой набережной.

«Фонтанка.ру»

Там автомобиль устроил первую аварию, но на месте не задержался. Ещё одно ДТП с участием этой же машины произошло у Благовещенского моста. На кадрах видно, как «Субару», игнорируя светофор, врезается в поток на перекрёстке и выбивает из него белый «Митсубиси». Тот опрокидывается на бок, виновник уезжает.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автомобилисты не остались равнодушными к случившемуся и ринулись на помощь к пострадавшей машине. Девушка из «Митсубиси», похоже, отделалась испугом.

Для «Субару» лихая поездка закончилась неподалёку. Он пробил ограждение и нырнул в Мойку. Из воды достали 64-летнего мужчину с переохлаждением и признаками опьянения. Скорая увезла его в больницу.

«В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка», — уточнили в полицейском главке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

shushu
А за ним еще пара машин так же на красный поперлась
lenten
Сегодня его спасли. А стоило ли? Он же завтра убьёт кого-нибудь. И не спасут уже.
magellan
эря достали
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний