Перед купанием в Мойке водитель «Субару» отметился гонкой по петербургскому центру и двумя авариями, одна из которых попала в поле зрения уличной камеры наблюдения.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, на пересечении Английского проспекта и набережной реки Мойки «Субару» оказался после лихой поездки от Дворцовой набережной.
«Фонтанка.ру»
Там автомобиль устроил первую аварию, но на месте не задержался. Ещё одно ДТП с участием этой же машины произошло у Благовещенского моста. На кадрах видно, как «Субару», игнорируя светофор, врезается в поток на перекрёстке и выбивает из него белый «Митсубиси». Тот опрокидывается на бок, виновник уезжает.
Автомобилисты не остались равнодушными к случившемуся и ринулись на помощь к пострадавшей машине. Девушка из «Митсубиси», похоже, отделалась испугом.
Для «Субару» лихая поездка закончилась неподалёку. Он пробил ограждение и нырнул в Мойку. Из воды достали 64-летнего мужчину с переохлаждением и признаками опьянения. Скорая увезла его в больницу.
«В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка», — уточнили в полицейском главке.