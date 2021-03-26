FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

На набережной Мойки «Субару» пробил ограждение и улетел в воду. Водителя спасли

Автомобиль с пьяным водителем снова упал в реку в Петербурге

Спасательная операция развернулась в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 26 марта. Из ледяной воды доставали водителя, который вместе с машиной оказался в Мойке.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, авария произошла на пересечении Английского проспекта и набережной Мойки за несколько минут до девяти часов вечера. Автомобиль пробил ограждение и упал в воду. «Подразделения прибыли, достали водителя, госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

ПоделитьсяПоделиться

По данным «Фонтанки», в плавание отправился «Субару». Сидевшего за рулём мужчину достали, разбив стекло. Медики увезли его греться и трезветь.

В ночь на пятницу спасательной операцией закончилось катание по льду «Митсубиси Паджеро». Машина перевернулась на бок. 31-летний водитель натерпелся страха, но смог выбраться самостоятельно. Его автомобиль пришлось поднимать МЧС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

кто-то страшный
Субару это диагноз.
_Igor_
Большую страну настигла пятница.
Маэстро
Опять недоезжая психушки? Что же они никак домой доехать не могут?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний