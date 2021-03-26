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«Митсубиши» решил покататься по льду реки в Петербурге. Машину поднимать на берег пришлось МЧС

МЧС показало, как поднимало автомобиль со льда реки Пряжки в Петербурге

Ледовые покатушки закончились спасательной операцией на реке Пряжке. Водитель отделался испугом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 26 марта, водитель «Митсубиши Паджеро», которая выехала на лед Пряжки у дома 5 сегодня ночью, не справился с управлением. Машина перевернулась на бок. 31-летний водитель натерпелся страха, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Как уточняет МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.

Два часа спасатели поднимали иномарку со льда на берег. Операция, которую производили с помощью автокрана Поисково-спасательной службы, попала на видео.

ГУ МЧС по Петербургу

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Комментарии (6)

EveReady
Слабоумие и отвага.
Olen
Чего там испугался этот "ребенок"?
Там глубина по колено.
В советские времена все по льду ломились на завод на Матисовом острове. И по весне бывало провались.
155486892
По чём нынче услуги МЧС.?
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