Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 26 марта, водитель «Митсубиши Паджеро», которая выехала на лед Пряжки у дома 5 сегодня ночью, не справился с управлением. Машина перевернулась на бок. 31-летний водитель натерпелся страха, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Как уточняет МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.



Два часа спасатели поднимали иномарку со льда на берег. Операция, которую производили с помощью автокрана Поисково-спасательной службы, попала на видео.