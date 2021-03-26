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Мелочь, а приятно: в Петербург привезли 9000 доз вакцины

Третьей за неделю поставки вакцины в Петербург хватит на 1,5 дня

Третья за неделю поставка вакцины от коронавируса случилась в Петербурге. В этот раз она вышла особенно камерной — 9000 доз. Нынешними темпами это примерно на 1,5 дня.

«26 марта в Петербург поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 9 000 доз. Сегодня же начата развозка препарата по пунктам вакцинации», — сообщили в межведомственном координационном совете.

Ранее были поставки на 15 и 39 тысяч доз и ожидалось, что третья серия будет идти по нарастающей.

Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 346 тысяч человек. Из них 263 тысячи полностью. За прошедшие сутки первично привито 5 598 жителей, вторично — 6 105. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках — 46 608 комплектов.

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