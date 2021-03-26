Эксперт рассказал о том, сколько могут продлиться ограничения из-за коронавируса

Ряд ограничений из-за пандемии коронавируса, в том числе для путешествующих, сохранится на ближайшие один-два года. Об этом 26 марта в эфире радиостанции «Вести FM» заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.



«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определённые ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — отметил, в частности, он.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 миллиона человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрировано 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли — 97 017.

