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Эксперт рассказал о том, сколько могут продлиться ограничения из-за коронавируса

В Минздраве заявили, что часть ограничений из-за COVID-19, в том числе для путешествующих, сохранится на ближайшие год-два

Ряд ограничений из-за пандемии коронавируса, в том числе для путешествующих, сохранится на ближайшие один-два года. Об этом 26 марта в эфире радиостанции «Вести FM» заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определённые ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — отметил, в частности, он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 миллиона человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрировано 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли — 97 017.

При этом заболеваемость COVID-19 за неделю на планете, по данным ТАСС, выросла на 20%.

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