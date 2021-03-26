ТАСС: Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 20%

За последнюю неделю число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире выросло на 3,7 миллиона, что на 20% превышает показатели прошлой недели и соответствует уровню конца января. Почти весь февраль и начало марта на планете выявляли менее 3 млн заразившихся в неделю.



Согласно собственным подсчётам ТАСС, опубликованным 26 марта, общий рост заболеваемости COVID-19 в мире связан с ухудшением ситуации в Бразилии, где эпидемия находится на пике, и ряде стран Европы, в которых зафиксировали уже третью волну коронавируса.

