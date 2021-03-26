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ТАСС: Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 20%

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в мире, по подсчётам ТАСС, выросло на 3,7 миллиона

За последнюю неделю число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире выросло на 3,7 миллиона, что на 20% превышает показатели прошлой недели и соответствует уровню конца января. Почти весь февраль и начало марта на планете выявляли менее 3 млн заразившихся в неделю.

Согласно собственным подсчётам ТАСС, опубликованным 26 марта, общий рост заболеваемости COVID-19 в мире связан с ухудшением ситуации в Бразилии, где эпидемия находится на пике, и ряде стран Европы, в которых зафиксировали уже третью волну коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в мире выявили 125,5 миллионов инфицированных. Число тех, кто болеет в настоящий момент, за семь дней возросло на четверть — до 21,5 млн человек. При этом приведённые данные являются неполными, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику, отмечает информагентство.

За семь дней на планете зарегистрировано 65,2 тысячи смертей от коронавируса. Уже пять недель подряд число фиксируемых летальных исходов не превышает 70 тысяч. Летальность инфекции с начала февраля остается на уровне 2,2%.

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Комментарии (1)

lenaF
Да ясен пень, заболеваемость коронавирусом только в России падает. И никаких ограничительных мер нет, и никто не вакцинируется, а она все равно падает. А всё почему? — Потому, что у нас есть то, чего нигде больше в мире нет: скрепы. Ну, еще тесты вектора новые штаммы не определяют, даже когда эти тесты кому-то делают, но это мелочь, не стОящая упоминания.
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