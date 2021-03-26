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В Минобороны показали экспедицию «Умка-21», о которой рассказывали Путину. Три атомные подлодки пробивают лед

Минобороны РФ представило видео спецоперации в Арктике

Минобороны РФ 26 марта показало видео уникальной арктической экспедиции «Умка-21», о которой ранее главком ВМФ Николай Евменов докладывал Путину.

В рамках экспедиции впервые два истребителя МиГ-31 прошли прямо над Северным полюсом, дозаправившись в небе. Также три атомные подводные лодки произвели торпедные залпы из-подо льда, всплыв на поверхность в образовавшейся полынье.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — подчеркнул главком ВМФ.

Николай Евменов добавил, что всего в ходе экспедиции «Умка-21» предусмотрены 43 мероприятия. В ней задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

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Комментарии (14)

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