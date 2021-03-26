Минобороны РФ 26 марта показало видео уникальной арктической экспедиции «Умка-21», о которой ранее главком ВМФ Николай Евменов докладывал Путину.
В рамках экспедиции впервые два истребителя МиГ-31 прошли прямо над Северным полюсом, дозаправившись в небе. Также три атомные подводные лодки произвели торпедные залпы из-подо льда, всплыв на поверхность в образовавшейся полынье.
«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — подчеркнул главком ВМФ.
Николай Евменов добавил, что всего в ходе экспедиции «Умка-21» предусмотрены 43 мероприятия. В ней задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.