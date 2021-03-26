FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Мы плывем на льдине, как на бригантине». Главком рассказал Путину об уникальной спецоперации в Арктике в рамках экспедиции «Умка-2021»

Три атомных ракетоносца РФ впервые одновременно всплыли в Арктике

Главком ВМФ Николай Евменов доложил президенту России об арктической экспедиции «Умка-2021», аналогов которой не было в истории.

«Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом 1,5-метрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время», — рапортовал 26 марта Николай Евменов.

Также он добивал, что два истребителя Миг-31 впервые в истории смогли пролететь над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе.

Главком ВМФ рассказал, что в плане экспедиции 43 мероприятия около архипелага Земля Франца-Иосифа, где средняя температура сейчас минус 25–30 градусов. На месте задействовано 600 человек, а также 200 образцов вооружения.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что арктическая экспедиция «Умка-2021» не имеет аналогов как в российской, так и в советской истории.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний