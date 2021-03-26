Главком ВМФ Николай Евменов доложил президенту России об арктической экспедиции «Умка-2021», аналогов которой не было в истории.
«Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом 1,5-метрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время», — рапортовал 26 марта Николай Евменов.
Также он добивал, что два истребителя Миг-31 впервые в истории смогли пролететь над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе.
Арктическая экспедиция, которая, по словам Путина, не имеет аналогов в истории РФ, носит название "Умка-2021". О ней доложил главком ВМФ. pic.twitter.com/tOZlFZDYSr— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 26, 2021
Главком ВМФ рассказал, что в плане экспедиции 43 мероприятия около архипелага Земля Франца-Иосифа, где средняя температура сейчас минус 25–30 градусов. На месте задействовано 600 человек, а также 200 образцов вооружения.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что арктическая экспедиция «Умка-2021» не имеет аналогов как в российской, так и в советской истории.