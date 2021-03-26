Стрим в TikTok с возможным изнасилованием проверят следователи СКР

Следственный комитет РФ инициировал проверку после публикации в социальной сети TikTok стрима, на котором двое молодых людей громят квартиру женщины в Ярославле, а затем якобы её насилуют.



Как сообщает 26 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном СУ СК РФ, по факту возможных противоправных действий в отношении жительницы Ярославля проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение. При этом личности всех участников видео уже установлены, уточнил собеседник агентства.

