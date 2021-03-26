В пермских соцсетях появилось видео «призрака», который ходит по подъезду одного из жилых домов в Перми, ломает камеру и ломится в двери к местной жительнице. В полиции установили личность этого недружелюбного «привидения» и ведут проверку.



Как сообщают в Instagram «ДТП и ЧП Пермь», жительницу Мотовилихинского района Перми и ее семью — дочь и отца — уже полтора года держит в страхе уроженец Кунгура. Мужчина разрисовывает подъезд, портит и «выбивает двери, отрезает проводку в квартиру, выбивает окна, преследует и звонит на телефоны каждый день», говорится в посте. По словам женщины, они неоднократно обращались в полицию, но этот террор все равно продолжается. Мужчину даже прозвали «фантомасом».