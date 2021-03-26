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«Фантомас» больше года терроризирует жительницу Перми. Недружелюбное «привидение» засняла камера в подъезде

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: Мария Иванова/vk.com
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В пермских соцсетях появилось видео «призрака», который ходит по подъезду одного из жилых домов в Перми, ломает камеру и ломится в двери к местной жительнице. В полиции установили личность этого недружелюбного «привидения» и ведут проверку.

Как сообщают в Instagram «ДТП и ЧП Пермь», жительницу Мотовилихинского района Перми и ее семью — дочь и отца — уже полтора года держит в страхе уроженец Кунгура. Мужчина разрисовывает подъезд, портит и «выбивает двери, отрезает проводку в квартиру, выбивает окна, преследует и звонит на телефоны каждый день», говорится в посте. По словам женщины, они неоднократно обращались в полицию, но этот террор все равно продолжается. Мужчину даже прозвали «фантомасом».

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что противоправные действия совершает бывший сожитель женщины, с которым она рассталась некоторое время назад, пишет 26 марта РИА «Новости». В ведомстве сообщили, что по обращениям были проведены проверки, «по результатам которых приняты процессуальные решения». Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, а одно из обращений было направлено в Следственное управление СКР по Пермскому краю. Сейчас продолжается проверка по еще двум заявлениям женщины и по заявлению её бывшего сожителя.

Женщина рассказала порталу «Pro Город Пермь», что после резонанса в СМИ, вызванного видео с «призраком», мужчину решили проверить на наркотики и забрали на медосвидетельствование, но в больнице ничего не подтвердилось, и его отпустили. После этого, по ее словам, тот снова караулил ее семью возле дома.

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: Мария Иванова/vk.com

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Комментарии (4)

Макс Никольский
вообще-то на видео хорошо заметны 2 человека. Тамошним полисменам не нужна "палка" о раскрытии+задержании ОПГ? ну и напрасно, хорошая тема могла бы вырасти...
fw252
вот ты какой, Карлсон который живёт на крыше.
AlBerkut
Байден? 🤔
Неплохо замаскировался, когда летает по подъездам сцать 😂😂😂😂😂
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