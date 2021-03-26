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Путин рассказал об умершем от коронавируса «бывшем-бывшем» коллеге из Латвии. СМИ назвали этой жертвой COVID-19 брата Ролдугина

Владимир Путин сообщил, что его коллега из Латвии умер от коронавируса

Президент России во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поделился лично затронувшей его историей про COVID-19.

«Меня лично это затронуло. У меня один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший-бывший, он тоже жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел ковидом. <...> Человек умер», — рассказал 26 марта Владимир Путин.

По его словам, российская сторона «сделала все», чтобы вывезти инфицированного в Москву после того, как выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре даже не оказалось МРТ. Вместо этого предложили «старый рентген», который не смог показать реальный уровень поражения легких. «Лекарств нет, ничего нет», — посетовал Путин на уровень медицины в прибалтийской республике.

В ноябре прошлого года латвийские СМИ писали, что COVID-19 унес жизнь экс-руководителя латвийского отделения «Газпрома» Евгения Ролдугина. По заверениям журналистов, мужчина был «старшим братом Сергея Ролдугина» и «близким другом президента России Владимира Путина». Для бывшего менеджера российской компании в Латвию из Москвы якобы был отправлен специальный «летающий госпиталь».

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Комментарии (4)

piterez
Своих простых смертных у них не принято считать, а вот персоны из королевской свиты пользуются особым вниманием... Хорошо, что смерь еще не научилась фильтровать бедных от богатых...
kоt-obormot
Куча частных клиник - куда же его дружки и катают полечится по-быстрому. Бабалишка видимо на сослуживца зажабили.
260818321
Брешет как сивый мерин. Вместо того, чтобы заглядывать в Латвию, посмотрел бы на Псковскую, Смоленскую и пр. среднюю Россию. Вот там МРТ в каждой больнице, только сортиры на улице. БРЕХЛО!
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