Путин рассказал об умершем от коронавируса «бывшем-бывшем» коллеге из Латвии. СМИ назвали этой жертвой COVID-19 брата Ролдугина

Президент России во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поделился лично затронувшей его историей про COVID-19.



«Меня лично это затронуло. У меня один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший-бывший, он тоже жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел ковидом. <...> Человек умер», — рассказал 26 марта Владимир Путин.



По его словам, российская сторона «сделала все», чтобы вывезти инфицированного в Москву после того, как выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре даже не оказалось МРТ. Вместо этого предложили «старый рентген», который не смог показать реальный уровень поражения легких. «Лекарств нет, ничего нет», — посетовал Путин на уровень медицины в прибалтийской республике.

