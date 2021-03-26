Путин рассказал об умершем от коронавируса «бывшем-бывшем» коллеге из Латвии. СМИ назвали этой жертвой COVID-19 брата Ролдугина

Президент России во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поделился лично затронувшей его историей про COVID-19.
«Меня лично это затронуло. У меня один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший-бывший, он тоже жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел ковидом. <...> Человек умер», — рассказал 26 марта Владимир Путин.
По его словам, российская сторона «сделала все», чтобы вывезти инфицированного в Москву после того, как выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре даже не оказалось МРТ. Вместо этого предложили «старый рентген», который не смог показать реальный уровень поражения легких. «Лекарств нет, ничего нет», — посетовал Путин на уровень медицины в прибалтийской республике.
В ноябре прошлого года латвийские СМИ писали, что COVID-19 унес жизнь экс-руководителя латвийского отделения «Газпрома» Евгения Ролдугина. По заверениям журналистов, мужчина был «старшим братом Сергея Ролдугина» и «близким другом президента России Владимира Путина». Для бывшего менеджера российской компании в Латвию из Москвы якобы был отправлен специальный «летающий госпиталь».