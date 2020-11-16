СМИ: Экс-руководитель латвийского отделения «Газпрома» Евгений Ролдугин умер от коронавируса. Из Москвы за ним послали «летающий госпиталь»
Латвийские СМИ сообщают о том, что скончался бывший руководитель представительства «Газпрома» в прибалтийской республике.
«Умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании «Газпром» Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19», — сообщает 16 ноября Delfi.
Портал Skaties узнал, что за Ролдугиным в Латвию якобы был отправлен специальный «летающий госпиталь МЧС». Согласно данным сервиса flightaware, самолет с номером RA-89066 2 ноября вылетел из московского аэропорта Жуковский в Ригу, однако уже в этот же день вернулся домой.
На сайте «Газпрома» о Ролдугине сообщается, что в 2008 году он был назначен директором представительства компании в Латвийской Республике. Почти через 10 лет он покинул этот пост. В Латвии Ролдугина знают как сотрудника Latvijas gāzes, а в советские времена он работал в КГБ. «Евгений — старший брат Сергея Ролдугина, близкого друга президента России Владимира Путина», — уточняет Delfi.
Имя Сергея Ролдугина прозвучало весной 2016 года, когда консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали материалы о финансовых сделках, к которым могут быть причастны крупнейшие политики мира. Ролдугин оказался центральной фигурой «российской» части расследования. Сообщалось о миллиардах долларов российских госкомпаний в панамском оффшоре. В апреле 2016 года Владимир Путин, комментируя «панамский скандал», рассказал, что Ролдугин купил виолончель «Стюард», созданную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1732 году. Покупка обошлась в $12 млн. По словам Путина, авторам публикаций не могло прийти в голову, что все деньги Ролдугин направил на приобретение музыкальных инструментов.