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Волейбольный «Зенит» после избиения московского болельщика в Петербурге потребовал пресечь «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора»

Волейбольный «Зенит» из Петербурга заявил, что избитый болельщик «Динамо» был пьян и ругался матом

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиком после домашней игры с московским «Динамо» 25 марта. Как сообщает 26 марта пресс-служба сине-бело-голубых, выбежавший на площадку фанат из Москвы был в состоянии алкогольного опьянения и на протяжении всей игры выкрикивал нецензурные выражения.

«Волейбольный клуб «Зенит» просит волейбольный клуб «Динамо» категорически пресечь оскорбления и позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора. Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не был омрачен чем-либо подобным», — подчеркнули в петербургском клубе.

«Зенит» и «Динамо» играли на «СИБУР Арене» в рамках финала Кубка ЕКВ — второго по силе европейского клубного турнира. «Динамо» выиграло со счетом 3:1. Во время празднования победы динамовских волейболистов к ним подбежал болельщик. Его перехватили судьи и с применением физической силы уволокли в сторону. В результате болельщика госпитализировали с подозрением на перелом шейных позвонков.

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Комментарии (2)

IvanSt
Зениту уже ответили по пунктам:

1)Дмитрий С. не пьёт и очень давно.
2)Никаким лидером бойцовской организации не является
3)Никакие обстоятельства не позволяют наносить человеку травмы

Пусть уже полиция все выясняет.
a.159753123
Днище.
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