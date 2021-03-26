Волейбольный «Зенит» после избиения московского болельщика в Петербурге потребовал пресечь «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора»

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиком после домашней игры с московским «Динамо» 25 марта. Как сообщает 26 марта пресс-служба сине-бело-голубых, выбежавший на площадку фанат из Москвы был в состоянии алкогольного опьянения и на протяжении всей игры выкрикивал нецензурные выражения.



«Волейбольный клуб «Зенит» просит волейбольный клуб «Динамо» категорически пресечь оскорбления и позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора. Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не был омрачен чем-либо подобным», — подчеркнули в петербургском клубе.

