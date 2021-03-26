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Болельщика госпитализировали после финала волейбольного Кубка в Петербурге. Его скрутила служба безопасности за попытку отпраздновать вместе с командой

Госпитализацией одного из болельщиков завершился финал Кубка ЕКВ между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва), который проходил 25 марта на «СИБУР Арене» в Северной столице. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

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В момент празднования к игрокам «Динамо» выбежал с трибун болельщик. Его жестко скрутили стюарды.

Как написал в своем твиттере президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, в результате болельщика увезли на скорой с подозрением на перелом шейных позвонков. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

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Комментарии (4)

Kot Piter
Какие хозяева, такая и охрана! =(
Павел Павлов
И искать не будут."Динамо" спортивное общество карателей полиции.
265096618
"Стюарты сломали болельщику шею за попытку отпраздновать вместе с командой" - исправил ваш заголовок. Уголовное дело будет или опять состава преступления не найдут?
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