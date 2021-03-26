Госпитализацией одного из болельщиков завершился финал Кубка ЕКВ между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва), который проходил 25 марта на «СИБУР Арене» в Северной столице. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.
В момент празднования к игрокам «Динамо» выбежал с трибун болельщик. Его жестко скрутили стюарды.
Как написал в своем твиттере президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, в результате болельщика увезли на скорой с подозрением на перелом шейных позвонков. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Волейбольное «Динамо» в Питере стало обладателем Кубка ЕКВ- второго по значимости Еврокубка. В момент празднования служба безопасности избила известного поклонника волейбола Дмитрия Соловьева, он госпитализирован с подозрением на перелом шейных позвонков- https://t.co/eU84vwvI6f pic.twitter.com/Pn3izUMBKR— Александр Шпрыгин (@Shprygin) March 25, 2021
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.