При крушении вертолёта МЧС под Калининградом один человек погиб. Следком начал проверку

Предварительно в СК указали, что на борту К-32, разбившегося над акваторией Куршского залива в 5 км от берега посёлка Головкино Полесского района, находились четыре человека — одного спасли, один погиб, ещё двоих ищут. Позднее в ведомстве уточнили, что экипаж вертолёта — трое сотрудников областного МЧС.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, следователи начали проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В МЧС России подтвердили гибель одного человека в результате крушения ведомственного вертолёта в Калининградской области 25 марта. Следственный комитет ищет нарушение правил безопасности.

«Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте работают более 50 человек», — сообщает подробности пресс-служба МЧС.

В СК добавили, что погиб бортмеханик — его извлекли из воды, командир воздушного судна и второй пилот спасены.