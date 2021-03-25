Вертолёт МЧС упал в акватории Куршского залива под Калининградом. Информация об экипаже противоречивая

Транспортный вертолет Ка-32 потерпел крушение в Калининградской области 25 марта. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщают о погибшем, в МЧС России гибель человека не подтверждают.



Как сообщили в пресс-службе министерства, ведомственный К-32 выполнял плановый тренировочный полёт, когда с экипажем пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении вертолёта в акватории Куршского залива, примерно в пяти километрах от Полесска.

На борту находились три человека. РИА Новости добавляет, что в результате жёсткой посадки вертолёта двое пострадали, один человек, по предварительным данным, погиб. МЧС России в это же время уточнил, что двое членов экипажа спасены, судьба одного пока остается неизвестной.