Фото на обложку: учимся позировать как топ-модель

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Рабочая сторона

Надо определить свою рабочую сторону, то есть ту, которая на фотографиях получается наиболее выгодно. Когда она найдена, старайтесь позировать именно ей.

Ракурс на фото решает все! Благодаря ему можно скрыть лишние килограммы, недостатки фигуры, визуально добавить рост, подчеркнуть достоинства. Позируйте дома перед зеркалом, чтобы увидеть красивые и правильные ракурсы, а также найти «рабочую» сторону. Часто фотография в профиль выходит более интересной, чем привычный ракурс.

Не зажимайтесь и по возможности придайте лицу естественное выражение. Если хотите улыбаться, делайте это естественно. Призовите на помощь весь свой актерский талант и играйте эмоциями. Хитрость, досада, удивление, радость – чем больше эмоций вы сможете выдать, тем разнообразнее фотографии получите.



Конечно, совет "ведите себя естественно" проще дать, чем ему последовать. Для того, чтобы все-таки он был полезен, даем вторую его половину: забудьте о том, что вы фотографируетесь. Думайте о чем-то отстраненном от съемки, но приводящем вас в нужное настроение. На третьем-четвертом дубле глядишь - и все получится! Руки по швам

Куда деть руки? Пожалуй, это одна из самых больших проблем при позировании. Они не должны просто висеть вдоль тела. Не бойтесь экспериментировать: обхватите руками голову, сексуально поставьте на пояс, скрестите на груди – они должны быть частью образа и того эмоционального состояния, которое вы хотите передать. То же самое, кстати, относится и к ногам, особенно если для фотографии вы выбираете позу сидя. Следите за тем, как ставите ноги (чтобы на фото не выглядеть неуклюже).

Профессиональные модели подскажут вам позы для фотографий:

А вот еще советы для тех, кто хочет много и удачно фотографироваться. Как обрести уверенность в себе

Надо каждое утро перед зеркалом петь мантру о том, какой вы красивый человек. А еще любить себя — не путайте с эгоизмом. Если человек сам о себе заботится, у него появляется внутренняя уверенность, которая притягательна для других.



А еще нужен опыт съемок: сейчас можно фотографироваться на таймер телефона или даже снимать видео в Tik Tok. Это поможет избавиться от комплексов и зажатости.

Как не стоит вести себя на фотосессии

Если вы на фотосессии - все равно, на профессиональной или на любительской, - не стоит капризничать и пререкаться с фотографом или его ассистентами. Надо быть спокойнее и отдавать всю энергию в кадре. Сотрудничество автора и модели - вот что делает фотосъемку уникальной.

Как развивать чувство вкуса

Самое главное для развития вкуса — насмотренность. Окружайте себя только прекрасным и смотрите на красивое. Будьте аккуратнее с информацией, научитесь ее фильтровать — ведь именно она формирует вашу реальность.

Как побороть страх камеры и раскрепоститься на съемке

Поможет только опыт. Сейчас приобрести его довольно просто: можно заказать несколько профессиональных съемок у разных фотографов, попробоваться как модель "за портфолио", попросить кого-то из друзей и родственников чаще себя фотографировать. Можно также сниматься на видео и привыкать к этому процессу: он поможет узнать свои плюсы и минусы и использовать их для фотографий. Также помогают раскрепоститься танцы, занятия сценическим движением, выступления перед аудиторией.