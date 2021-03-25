В Петербурге становится всё больше тяжёлых больных с коронавирусом

Петербургские стационары постепенно заполняются всё более тяжелыми пациентами с COVID-19. Их доля неуклонно растет, следует из данных, опубликованных на сайте Смольного.
«Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 183 пациента», — говорится в отчете межведомственного координационного совета от 25 марта.
Еще в феврале доля была 25%, но затем она выросла до 27% и продолжает расти. Накануне первый зампред комздрава Андрей Сарана сообщил, что 70% пациентов в ковидных больницах Петербурга находятся в среднем состоянии, 27% в тяжелом и только 3% в легком.
На данный момент в Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 6248 коек. Из них свободны 1818 — 29,1%.
Впрочем, другие показатели эпидемического процесса свидетельствуют о снижении распространения инфекции. По сравнению с прошлым четвергом число новых случаев COVID-19 в Петербурге уменьшилось на 27,33%. Количество госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями снизилось на 15,15%. За неделю количество активно больных коронавирусом уменьшилось на 9,67%. Незначительно выросло число пациентов с COVID-19 и пневмониями, находящихся на стационарном лечении — на 0,94%.
«Интенсивность распространения инфекции снижается, но медленно и нестабильно. Остаются актуальными противоэпидемические меры — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Наиболее эффективной мерой борьбы с эпидемией COVID-19 является массовая вакцинация», — заявили в совете.
Вакцинация идет медленнее, чем планировалось. Всего с начала кампании в Петербурге привита 341 тысяча человек. Из них 257 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично укололи только 4 547 человек, а вторично — 6 861. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках — 34 526 комплектов.