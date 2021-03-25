В Петербурге становится всё больше тяжёлых больных с коронавирусом

Петербургские стационары постепенно заполняются всё более тяжелыми пациентами с COVID-19. Их доля неуклонно растет, следует из данных, опубликованных на сайте Смольного.



«Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 183 пациента», — говорится в отчете межведомственного координационного совета от 25 марта.



Еще в феврале доля была 25%, но затем она выросла до 27% и продолжает расти. Накануне первый зампред комздрава Андрей Сарана сообщил, что 70% пациентов в ковидных больницах Петербурга находятся в среднем состоянии, 27% в тяжелом и только 3% в легком.

