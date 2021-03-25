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Тяни-тяни, вытягивай. Задержание строптивого водителя на Садовой с другого ракурса

Уличная камера показала задержание водителя «Тойоты», который проигнорировал в центре Петербурга сначала пешехода, а потом и полицию, с другого ракурса. Инспекторам пришлось поднатужиться.

Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 25 марта. Ехавшая по Садовой «Тойота Камри» привлекла внимание дорожной полиции вольной трактовкой ПДД. Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, водитель не предоставил преимущество пешеходу.

«Фонтанка.ру»

Машину остановили у пересечения с Инженерной улицей. Водителю предложили выйти, но слова сотрудников, судя по видео, впечатления на мужчину не произвели. Доставать его из салона пришлось силой, одного инспектора для этого не хватило. Происходящее не осталось без внимания других автомобилистов.

В полицейском главке уточнили, что строптивого задержанного доставили в отдел. Он был трезв и получил протокол по статье 12.18 КоАП РФ.

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Комментарии (23)

260559331
Вот меня всегда занимал вопрос : вот такими упитанными в ДПСники берут или они такими через короткое время сами все становятся??
261843871
Не пропустил пешехода - ответь !
261843871
Наглый удод на задрипаном ведре, молодцы ДПС - ники !!!
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