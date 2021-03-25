Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 25 марта. Ехавшая по Садовой «Тойота Камри» привлекла внимание дорожной полиции вольной трактовкой ПДД. Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, водитель не предоставил преимущество пешеходу.
«Фонтанка.ру»
Машину остановили у пересечения с Инженерной улицей. Водителю предложили выйти, но слова сотрудников, судя по видео, впечатления на мужчину не произвели. Доставать его из салона пришлось силой, одного инспектора для этого не хватило. Происходящее не осталось без внимания других автомобилистов.
В полицейском главке уточнили, что строптивого задержанного доставили в отдел. Он был трезв и получил протокол по статье 12.18 КоАП РФ.